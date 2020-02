De ce nu e vorba numai despre PSD, atunci cand Klaus Iohannis trece peste avizele CSM si recomandarile institutiilor europene

Ziare.

Pentru ca in opozitie se plasa si Klaus Iohannis, Presedintia a devenit institutia legitima pentru UE, o garantie ca regimul politic al lui Dragnea e conjunctural si nu angajeaza intregul stat.Aflata intr-un moment critic, cand perspectiva Brexit-ului nu mai era reversibila si inaintea unor alegeri vulnerabilizate de regimurile iliberale din Ungaria si Polonia si de miscarile populiste si eurosceptice din vestul Europei, speculate din plin de Rusia lui Putin, Uniunea Europeana a transformat Romania intr-o poveste de campanie.Popularii europeni si-au facut congresul la Bucuresti, au vorbit in Parlamentul European in numele romanilor care tineau piept tentativelor politice de a trece Justitia in buzunarul lui Liviu Dragnea si al grupului lui, au facut campanie cot la cot cu liberalii, pentru ca ei insisi aveau nevoie de o poveste de succes pe plan european.Comisia Europeana a testat limitele uzantelor diplomatice si l-a trimis pe Frans Timmermans la Bucuresti, unde acesta a dat toate semnalele ca guvernul PSD si majoritatea PSD din Parlament nu beneficiaza de validarea forului european.Comisia de la Venetia si GRECO au transmis mesaje transante, au pus in rapoartele lor recomandari nenegociabile pentru ca libertatea Justitiei sa fie protejata. Pana si socialistii europeni au pus intre paranteze mandatele care le-ar fi putut veni de la Bucuresti si au inghetat relatiile cu PSD-ul lui Dragnea.In tot acest context, presedintele Klaus Iohannis a fost vazut drept partener de dialog nu pentru ca ar fi facut vreo isprava buna, ci pentru ca nu era parte a grupului politic care ar fi targuit si parcursul european al tarii, daca asta i-ar fi scapat de inchisoare pe Dragnea si ai lui.De altfel, in chestiuni esentiale, Klaus Iohannis nu si-a asumat vocea puternica pe care Uniunea Europeana o astepta de la el si era si pregatita sa ii tina spatele, si e de mentionat aici toata odiseea din jurul candidaturii Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european.Pana pe ultima suta de metri, presedintele nu a transmis nici macar un mesaj de sustinere, asa cum, de altfel, nu a facut-o nici cand a semnat revocarea lui Kovesi de la sefia DNA, decizie anuntata prin purtatorul de cuvant.In altele, insa, presedintele a fost un actor-cheie si s-a vazut atat la sedinta de guvern unde doi elefanti se pregateau sa iasa in cetate, cat si la summit-ul de la Sibiu, organizat impecabil, dar si acesta a fost mai degraba scena pe care liderii europeni au putut sa urce si sa spuna si o poveste cuAceeasi poveste a functionat si in reciprocitate. Faptul ca au primit legitimarea UE le-a permis lui Klaus Iohannis si liberalilor sa vina in campania interna pe unul dintre putinii cai albi ramasi prin preajma. Contrastul era fata de PSD-ul pe care nici macar socialistii europeni nu ii primeau la masa, asa cum s-a vazut pe fata la Sibiu, unde Frans Timmermans si alti colegi din PES s-au reunit, refuzand sa ii primeasca la discutii pe liderii social-democrati romani, aflati la guvernare.Klaus Iohannis si PNL au castigat doua runde de alegeri si in virtutea cartii europene pe care au jucat-o. Imperativele de a fi respectate recomandarile institutiilor europene, de a intari institutiile din justitie si de a administra tara prin decizii politice si administrative transparente si in consens cu profesionistii din diversele sisteme au stat in centrul discursului si promisiunilor lor electorale.Dincolo de fondul numirilor din Justitie, in privinta caruia se pronunta cei care cunosc detaliile si mizele institutionale, felul in care Klaus Iohannis a trecut peste avizele negative ale CSM, fara sa faca in prealabil o consultare cu profesionistii din sistem si fara sa explice cu argumente si inainte de a comunica decizia, tocmai pentru a iesi din autarhia ei, incalca tocmai contractul politic promis si ii forteaza pe ceilalti actori din societate sa se pozitioneze acceptand dublul standard.De la Bruxelles, in mod ironic, presedintele s-a marginit sa spuna ca avizele CSM erau superficiale, fara a argumenta, ceea ce contravine tuturor recomandarilor europene care cer, din contra, ca institutiile din Justitie sa fie relegitimate, nu delegitimate o data in plus.Procedand cum a procedat, presedintele planteaza semintele oricarui derapaj de putere care ar putea fi comis de un partid politic ajuns la putere, PSD sau non-PSD, pentru ca unde un scop bun conjunctural poate scuza niste mijloace rele, aceleasi mijloace pot fi puse si in slujba unui scop conjuctural rau, cu argumentul ca totul tine de interpretare.Mai mult, PSD a primit acum pe tava munitie pentru strategia pe care a demarat-o de o vreme si in care, acolo unde nu poate pur si simplu sa rastoarne indicatorii negativi de imagine, arunca si asupra celorlalti indoiala rezonabila ca, in fond, cu totii sunt la fel.Sa ne asteptam, asadar, ca pesedistii sa ceara respectarea recomandarilor GRECO si ale Comisiei de la Venetia, chiar daca toata lumea stie ca povestile sunt diferite. Diferenta asta trebuia sa o explice in detaliu Klaus Iohannis, pentru ca sloganul cel mai parsiv pentru o democratie este sa proclami ca toti politicienii sunt la fel de ticalosi.