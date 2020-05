Directorul SRI, chemat in Parlament sa spuna daca PSD s-a inteles cu Ungaria sa dea Ardealul, cum a acuzat Iohannis

Ziare.

Eduard Hellvig va fi audiat, marti, in comisia de control a SRI pentru a lamuri problema colaborarii dintre PSD, UDMR si oameni politici din Ungaria. Seful SRI va trebui sa puna la dispozitie informatii pentru a stabili daca acuzatiile presedintelui Iohannis privind vanzarea Ardealului sunt fondate."Voi propune audierea directorului SRI pentru ziua de marti. Sa aduca lamuriri in ceea ce priveste declaratiile presedintelui despre posibila intelegere intre lideri politice sau partide politice si lideri din Ungaria, despre vanzarea Ardealului", a declarat Marian Cucsa, vicepresedintele Comisiei de Control a SRI.Vicepresedintele comisiei de control asupra SRI este de parere ca si Gabriel Vlase , seful SIE, ar trebui audiat si el in Parlament."Ce vor face cei din comisia SIE nu pot sa va spun, domnul Weber poate sa va spuna mai multe detalii, dar va spun ca si ei ar trebui sa-l audieze pe domnul Vlase", a mai spus Marian Cucsa.Presedintele Romaniei Klaus Iohannis a acuzat intelegeri ascunse intre PSD, UDMR si lideri politici de la Budapesta privind vanzarea Ardealului catre Ungaria."PSD-ul a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc. PSD-ul, marele PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor", a fost mesajul presedintelui Klaus Iohannis.