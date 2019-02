Iohannis a primit abia azi bugetul pe 2019 votat de Parlament vineri: Guvernul PSD e un guvern al imposturii

Abia astazi bugetul de stat pentru anul 2019 a ajuns la presedintele Romaniei pentru promulgare.

presedintele Romaniei urmeaza sa ia o decizie in privinta Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care o va anunta public in zilele urmatoare.

Iohannis a facut praf bugetul pe care trebuie sa-l promulge

Ziare.

com

Madalina Dobrovolschi a sustinut, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa in care a precizat ca seful statului a primit abia azi bugetul votat vineri de Parlament."Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an! Abia astazi bugetul de stat pentru anul 2019 a ajuns la presedintele Romaniei pentru promulgare", a spus Dobrovolschi.Klaus Iohannis nu a decis inca daca il va promulga sau nu, o hotarare in acest sens urmand sa fie luata zilele urmatoare."Presedintele Romaniei urmeaza sa ia o decizie in privinta Legii bugetului de stat si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pe care o va anunta public in zilele urmatoare", a declarat purtatorul de cuvant al presedintelui.Asadar, ramane de vazut ce decizie va lua Iohannis in privinta bugetului, tinand cont de faptul ca spune ca el "nu este destinat dezvoltarii si progresului Romaniei, ci bunastarii PSD"."Bugetul pentru anul 2019, croit din imaginatia PSD pe baza unor cifre exagerat de optimiste, reprezinta o noua dovada a iresponsabilitatii si modului defectuos prin care social-democratii au decis sa guverneze Romania. Bugetul de stat pentru anul 2019 face rabat de la cele mai elementare conditii de legalitate si procedura.Intarzierea neexplicata nici pana in prezent a bugetului denota, de fapt, lipsa de solutii a Guvernului PSD, solutii pentru problemele reale ale cetatenilor. Un guvern care si-a demonstrat in repetate randuri limitele, un guvern al imposturii, incompetentei, care a picat cu brio, iata, si acest test important - acela de a construi un buget credibil, sustenabil si la timp pentru nevoile romanilor", spune Iohannis.- Au trecut 3 luni, subliniez, 3 luni de cand PSD trebuia sa prezinte public proiectul de buget pentru acest an.- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, atrage inca o data atentia ca bugetul de stat pentru anul 2019 nu este destinat dezvoltarii si progresului Romaniei, ci bunastarii PSD.In pofida numeroaselor semnale de alarma cu privire la sustenabilitate, PSD a mers inainte cu bugetul, asa cum a decis de fapt grupul restrans de la varful acestui partid, care are interese paralele cu cele ale romanilor.- Bugetul de stat pentru anul 2019 face rabat de la cele mai elementare conditii de legalitate si procedura.- Intarzierea neexplicata nici pana in prezent a bugetului denota, de fapt, lipsa de solutii a Guvernului PSD, solutii pentru problemele reale ale cetatenilor.- Mai grav, la baza elaborarii sale nu au stat prioritatile Romaniei, ci nevoile PSD de a aloca banii publici in mod discretionar, in propriul beneficiu politic si pentru a asigura resurse pentru clientela.- Insailarea neprofesionista trecuta pe repede inainte de PSD prin Parlament, fara dezbateri reale, pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei.- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza caTaxele si impozitele majorate de PSD, dobanzile mai mari, preturile care au crescut constant, reducand, de fapt, puterea de cumparare, sunt elemente care arata ca- Este ridicol sa caracterizezi bugetul pe 2019 drept un buget dedicat investitiilor, cand, cu nevoia de reorganizari si chiar disponibilizari generate de lipsa de fonduri pentru cheltuielile curente.- In realitate,si introduce prevederi bugetare din pix in privinta fondurilor europene. Sunt prevederi lipsite de credibilitate in raport cu capacitatea scazuta a Guvernului, deja demonstrata, de absorbtie a acestora.- Daca prin asumarea acestui buget al subdezvoltarii, PSD nu a facut decat sa isi demonstreze inca o data iresponsabilitatea politica,Sustinerea si adoptarea amendamentului PNL de majorare a alocatiilor pentru copii este o masura necesara si mai mult decat binevenita, care, in mod condamnabil, sa ne amintim, s-a lovit de opozitia ferma a Partidului Social Democrat.- Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca, cresteri care se regasesc in bugetul de stat pe anul in curs si de care PSD profita in cea mai mare masura. De asemenea, programul de guvernare al PSD nu include nici transferarea unor servicii sociale in sarcina bugetelor locale, schimbare prin care bugetele locale resimt presiuni bugetare suplimentare, cu efectul sacrificarii investitiilor indispensabile pentru calitatea vietii cetatenilor la nivelul comunitatilor locale.- In schimb,- Din cauza propriei incompetente in gestionarea banilor publici, PSD e in pana de solutii. Este elocvent cazul bugetelor administratiilor locale, pe seama carora s-a realizat in acest an inchiderea in tinta de deficit a bugetului national.- Presedintele Romaniei avertizeaza ca efectele acestei situatii sunt dintre cele mai grave, in conditiile in care ajung sa fie puse sub semnul intrebarii alocarile fondurilor necesare persoanelor cu dizabilitati, fapt care ar afecta sute de mii de familii. PSD da dovada de o indiferenta crasa fata de persoanele cu dizabilitati, pe care le lasa in grija autoritatilor locale, dar nu se asigura ca exista fonduri necesare pentru aceste plati.- Avand in vedere toate aceste elemente,Saptamana trecuta, presedintele Klaus Iohannis a criticat in termeni duri bugetul pe 2019 votat de Parlament, afirmand ca arata dispretul total al coalitiei majoritare fata de asteptarile romanilor.Seful statului atrage atentia si asupra faptului ca adoptarea bugetului a venit cu o intarziere fara precedent."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca bugetul propus de PSD-ALDE, si adoptat astazi de Parlament, arata dispretul total al coalitiei majoritare fata de asteptarile romanilor, care vor o guvernare responsabila si credibila, preocupata de nevoile reale ale oamenilor.La nivelul Executivului, insa, lucrurile sunt complet diferite fata de ceea ce isi doresc cetatenii, iar acest buget reprezinta cel mai elocvent exemplu al unei guvernari care amaneteaza viitorul romanilor.Cu o abordare rigida si autoritara, PSD-ALDE a venit in Parlament, cu o intarziere nepermis de mare fata de termenul legal, cu un buget care nu poate fi executat. Intarzierea fara precedent a bugetului arata, de fapt, lipsa de solutii reale ale guvernarii in raport cu promisiunile facute", a transmis Iohannis intr-un comunicat.