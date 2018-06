"Iohannis anunta societatea civila sa fie in alerta, in cazul in care apar noi ordonante de urgenta: Sa protestam cu toata fermitatea"

Ziare.

El a fost intrebat - in contextul anuntului social-democratilor ca saptamana viitoare vor stabili intr-o sedinta de partid daca isi asuma sau nu printr-o ordonanta de urgenta modificarea Codului penal - daca va participa la o eventuala sedinta de Guvern pe aceasta tema."Eu cred ca una dintre marile probleme din Constitutia noastra este reprezentata tocmai deparlamentare. Toate partidele au criticat sistemul de ordonante de urgenta, dar, odata ajunsi la putere, toti au folosit acest sistem. Este contraproductiv si pericolul consta in faptul ca Guvernul poate sa dea ordonante de urgenta fara ca cei vizati sau cei interesati sa poata interveni macar pentru un control pe constitutionalitate", a aratat el.Seful statului a amintit ca, la o ordonanta de urgenta data de guvern, presedintele nu poate sa solicite o verificare pe constitutionalitate si nici cei vizati nu pot interveni, ca la o procedura parlamentara.Iohannis a vorbit, in acest context, de nevoia ca societatea civila sa reactioneze."Personal, cred ca odata si odata trebuie sa tragem linie sifiindca in practica stim - aproape toate guvernele le-au folosit, cu precadere in vacanta de vara, pentru a rezolva probleme cu care poate nu ar fi avut sanse in sesiunea parlamentara. Deci, trebuie mare grija.Societatea civila trebuie sa fie in alerta siimpotriva acestei chestiuni", a mai spus Iohannis.