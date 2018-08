Iohannis: Este inadmisibil si incalificabil ca Guvernul PSD a gazat si a batut oamenii

Ziare.

Intrebat daca a primit vreun raport cu privire la ceea ce s-a intamplat la miting, Iohannis a raspuns afirmativ dar a precizat ca procurorii militari trebuie sa prezinte concluziile."Sigur ca am primit un raport de la cei care se ocupa in Administratia Prezidentiala de securitatea nationala, insa concluziile pe partea mai neplacuta trebuie sa le prezinte procurorii militari si astept cu foarte mult interes. Cred ca au fost atatea evenimente negative in Piata Victoriei, faptul ca Guvernul PSD a gazat si a batut romanii mi se pare incalificabil, inadmisibil, din orice punct de vedere", a declarat Klaus Iohannis la sosirea la sedinta Biroului Executiv al PNL.Seful statul a mai spus ca nu vrea sa se pronunte pe aceasta tema "pana nu avem concluzii mai amanuntite ale procurorilor".Numarul plangerilor depuse de victimele violentelor comise la mitingul diasporei, din data de 10 august, a crescut vineri la 705, a informat Parchetul General, care anunta ca a cerut expertizarea gazelor folosite de jandarmi asupra manifestantilor "In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 24 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor violente petrecute cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei din Bucuresti, numarul plangerilor penale inregistrate a ajuns la 705.Totodata, in cauza a fost dispusa efectuarea unei expertize fizico-chimice asupra substantelor cu efect iritant - lacrimogen existente in munitia si in recipientele ridicate de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, de catre experti din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice", se arata intr-un comunicat al Ministerului Public.Peste 450 de persoane au avut de suferit in urma violentelor inregistrate la protestul din 10 august, unele avand nevoie si astazi de ingrijirea medicilor. Intre timp, un protestatar a murit, iar in spatiul public au existat dezbateri aprinse pe tema nocivitatii substantelor folosite in mod repetat de jandarmi in cantitati foarte mari si asupra unor grupuri mari de persoane, printre care si batrani sau copii.