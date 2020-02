Iohannis spune ca PNDL nu trebuie in niciun caz desfiintat, doar regandit dupa plecarea PSD de la guvernare

Ziare.

"Am sustinut, in repetate randuri, ca dezvoltarea comunitatilor locale nu poate fi realizata in absenta fondurilor, care nu doar ca trebuie sa fie suficiente pentru a acoperi nevoile de pe plan local, ci trebuie sa aiba si o alocare predictibila. Exemplul ultimilor ani ne-a aratat ce rezultate dezastruoase se pot genera prin politici care nu tin cont de aceste premise esentiale.Bugete construite nerealist, ignorarea unor reguli elementare privind finantele publice, subfinantarea cronica a necesarului de investitii, fonduri alocate dupa bunul plac al puternicilor zilei, toate aceste practici au blocat pur si simplu dezvoltarea comunitatilor", a afirmat Klaus Iohannis, luni, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.Seful statului a adaugat ca perioada dilentatismului si incompetentei Guvernului PSD s-a incheiat."Acea perioada, marcata de incompetenta si diletantism, s-a incheiat, in sfarsit. Actualul Guvern nu doar ca a crescut alocarile pentru acest an, dar are, ca prioritati, dezvoltarea rurala, sprijinirea comunitatilor locale prin programe finantate atat de la bugetul de stat, cat si din fonduri europene, modernizarea si eficientizarea administratiei publice locale. Eu sunt sigur ca procesul de reformare si modernizare va intra in linie dreapta imediat ce vom avea o majoritate parlamentara care sa reflecte vointa cetatenilor si imi doresc ca acest lucru sa se intample cat mai repede", a completat Iohannis.Presedintele Romaniei a mai spus ca a sustinut intotdeauna reformarea si modernizarea administratiei locale."Eu sunt sigur ca procesul de reformare si modernizare va intra in linie dreapta imediat ce vom avea o majoritate parlamentara care sa reflecte vointa cetatenilor si imi doresc ca acest lucru sa se intample cat mai repede. In acest program de modernizare, satul romanesc este o componenta esentiala, iar una dintre prioritati este ca marile programe nationale de investitii in mediul rural sa fie reconfigurate, astfel incat sa existe o transparentizare a acestora si o gestionare corecta a fondurilor publice", a mai subliniat presedintele Iohannis.Seful statului a mai declarat ca prin PNDL au fost multe proiecte reusite, bine implementate de primari."Foarte multi dintre dumneavoastra ati implementat, in comunele pe care le reprezentati, proiecte finantate prin Programul National de Dezvoltare Locala. Si au fost bani multi, uneori, si proiecte reusite in multe cazuri. Banii investiti eficient inseamna intotdeauna dezvoltare, insa nu trebuie sa trecem cu vederea neajunsurile acestui program.Tocmai de aceea, spun raspicat: acest program trebuie regandit, nicidecum desfiintat. Nu cred ca este nimeni in aceasta sala care doreste sa mai asistam la acordarea banilor pe criterii politice sau la decontarea unor lucrari fictive sau prost realizate. Risipa banilor publici trebuie stopata definitiv, iar acest lucru se poate realiza printr-o abordare coerenta si responsabila", a conchis Klaus Iohannis.