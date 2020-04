Vot final pentru planul PSD de a-l elimina pe presedinte din numirea conducerii Consiliului Concurentei. Il va promulga Iohannis?

Ziare.

Senatorii Serban Nicolae si Daniel Zamfir au introdus cateva amendamente de ultim moment la proiectul de lege , care a fost aprobat in comisiile de specialitate."Argumentele prezentate azi (miercuri-n.r.), in plenul Senatului, de catre unul din initiatorii legii, senatorul PSD Serban Nicolae, sunt mai mult decat stravezii. Cerbicia cu care, in plina pandemie, PSD revine, pentru a patra oara, cu aceasta propunere legislativa ne demonstreaza cat de atent este acest partid cand vine vorba de a sabota orice institutie care ar putea functiona independent, dincolo de interesele sale politice", a transmis senatorul USR George Dirca.Potrivit proiectului, presedintele Romaniei a fost eliminat din procedura de numire a conducerii Consiliului Concurentei.Proiectul a fost adoptat cu 80 de voturi "pentru", 48 "impotriva" si doua abtineri.Actul normativ a fost deja adoptat de Camera Deputatilor, fara modificarile introduse pe ultima suta de metri de cei doi senatori PSD. Senatul este forul decizional in acest caz, astfel ca proiectul merge la Cotroceni pentru promulgare.In acest moment, plenul Consiliului Concurentei este numit de presedintele Romaniei, la propunerea comisiilor juridice din cele doua camere, in baza votului dat de Parlament. Consiliul Concurentei este o institutie esentiala in monitorizarea activitatii companiilor, putand sa dea amenzi uriase pentru practici ilegale.