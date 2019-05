41,28% dintre romani au votat la referendumul pe justitie

Primul prag necesar pentru validarea referendumului a fost atins.

Prezenta la referendum 1,09% 5,24% 16,08% 29,11% 35,86% 41,28%

Prezenta la referendum 1,09% 5,24% 16,08% 29,11% 35,86% 41,28%

Prezenta la vot in ultimii ani

Ziare.

com

Primul prag pentru validarea referendumului pentru justitie a fost atins insa de la ora 17:00, dupa ce peste 30% dintre romani s-au prezentat la urne. Urmeaza sa aflam daca si al doilea prag a fost atins: 25% de voturi valabile (care nu sunt nule), procent raportat la intreg numarul de alegatori.Dupa ce Legea referendumului a fost modificata de PSD, ca rezultatul sa fie luat in considerare trebuie sa fie intrunite doua conditii esentiale. In primul rand, este nevoie ca 30% dintre romanii cu drept de vot sa se prezinte duminica la urne si sa ceara si buletinele de vot pentru referendum, pe langa cel pentru alegerile europarlamentare. Cu alte cuvinte, pentruApoi urmeaza un nou prag: 25% de voturi valabile (care nu sunt nule), procent raportat la intreg numarul de alegatori. Astfel,Romanii au fost chemati, duminica, sa raspunda celor doua intrebari puse in cadrul referendumului pentru justitie.In esenta, am fost intrebati daca ne dorim o tara unde bunastarea tuturor cetatenilor este cladita cu pace, armonie si respectarea drepturilor si libertatilor oamenilor, pe principii democratice solide ca independenta Justitiei si statul de drept, sau o tara unde oricand cei care detin puterea politica sa poata sa isi puna interesele proprii in fata celor comune?- Urnele s-au inchis. 41,28% dintre romanii cu drept de vot s-au prezentat duminica la urne pentru a vota la referendumul pe justitie.- Au mai ramas 20 de minute pana la inchiderea urnelor, iar prezenta la vot in acest moment este de 40,69%.- Fruntas este in continuare judetul Cluj cu o prezenta la urne de 52,80%, urmat de Ilfov (52,22%), Sibiu (49,37%), Brasov (45,86%), Alba (45,17%).- Pana acum au votat 7.092.408 de romani la referendumul pentru justitie, adica o prezenta la urne de 38,82%.- Tot mai multi romani voteaza la referendum. Pana la aceasta ora au votat 6.571.269 dintre romani, ceea ce inseamna o prezenta de 36,07%.- In continuare Clujul se mentine pe primul loc (45,22%), urmat de Ilfov (44,04%), Sibiu (43,16%), Brasov (40,15%).- Au mai ramas mai putin de trei ore pana la inchiderea urnelor, iar pana acum au votat la referendum 6.130.175 dintre romani, ceea ce inseamna o prezenta de 33,55%.- Romanii continua sa voteze pentru referendum. Pana la aceasta ora au mers la urne 5.750.908 dintre romani, ceea ce inseamna o prezenta la vot de 31,48%.- In mediul urban au votat 3.285.566 de romani, in timp ce in mediul rural s-au prezentat la urne 2.269.733 de cetateni cu drept de vot.- Judetul Cluj conduce in topul prezentei la vot, cu 40,34%, urmat de Ilfov cu 39,28%, Sibiu - 39,02%, Brasov - 36,52%, Alba - 34,31.Pana la aceasta ora au votat 30,01 % dintre romani. Urmeaza acum un nou prag: 25% de voturi valabile (care nu sunt nule), procent raportat la intreg numarul de alegatori. Astfel,- Mai este foarte putin si primul prag necesar pentru validarea referendumului pentru Justitie va fi atins. Pana la ora 17:01 au votat 5.319.539, adica 29,11%.- Numarul celor care voteaza la referendumul pentru Justitie creste de la minut la minut. 5.021.354 au votat pana acum, adica 27,48%.- Cea mai mare prezenta la vot se inregistreaza in acest moment la Cluj (35,64%), Sibiu (34,82%), Ilfov (34,79%).- 4.761.353 au votat pana la ora 16:00 la referendumul pentru Justitie. Asta inseamna o prezenta la vot de 26,06%.- Primele trei judete in care s-a atins pragul de 30% pentru prezenta: Cluj (31,64%), Sibiu (31,23%) si Ilfov (31,10%).- Pana la ora 15:00, 4.170.838 de romani s-au prezentat la urne pentru a vota la referendumul pe justitie.- Peste 4 milioane de romani (22,78 %) au votat la consultarea populara pe tema justitiei. Pentru a trece de primul prag de validare (30% prezenta), mai sunt necesare 1,5 milioane de voturi.Apoi urmeaza al doilea prag: 25% de voturi valabile (care nu sunt nule), procent raportat la intreg numarul de alegatori.- La aceasta ora, datele oficiale de la BEC arata o prezenta de 20,44% la referendumul pentru justitie declansat. Comparativ, la referendumul pentru familie din octombrie 2018, prezenta finala la urne a fost de 20,41%.Precizam ca referendumul pentru familie din 2018 a fost organizat in doua zile.- 3,582,355 de romani au votat, pana la ora 14:00, la referendum. Astfel, prezenta la urne ajunge la 19,61 %.- Peste 3 milioane de romani au ales sa voteze la consultarea populara initiata de presedintele Iohannis. Pana la ora 13:10, 3,049,223 si-au exercitat acest drept, ceea ce inseamna o prezenta la urne de 16,69 %, potrivit BEC.Ca referendumul sa fie valabil, trebuie sa participe la vot 5,480,080 de alegatori.- 2,937,794 de cetateni au ales sa voteze, pana la ora 13:00, la referendumul pentru justitie. Astfel, prezenta la urne, pana acum, este de 16,08 %.- Prezenta la urne in ce priveste referendumul pentru justitie a depasit2,766,311 de romani au votat pana la aceasta ora, ceea ce inseamna o prezenta la urne de 15,14 %. Pentru a fi validat, la referendum trebuie sa voteze cel putin 30% dintre romanii cu drept de vot.- 2,222,365 de romani au votat pana la ora 12:00 la consultarea populara initiata de presedinte.1,341,923 de votanti provin din mediul urban, iar 880,442 din mediul rural. Dintre acestia, 1.299 au apelat la urna mobila.Asta inseamna o prezenta de 12,16 % la urne.- Peste doua milioane de romani au votat, pana acum, la referendumul pe justitie - 11,78 %.- 1,551,944 de romani au votat pana la ora 11:00 la referendumul pe justitie.Asta inseamna o prezenta de 8,49 % la urne. Amintim ca pentru a fi validat, la referendum trebuie sa voteze cel putin 30% dintre romanii cu drept de vot.- Peste un milion de romani au votat la referendumul pe justitie, declansat de presedintele Klaus Iohannis - 1.022.323.- Numarul romanilor care au votat la referendumul pentru justitie se apropie de un milion.Potrivit datelor BEC, pana la ora 10:00 958,535 de romani au votat la consultarea populara - 5,24 %.- Pana la ora 09:00, aproape 500.000 de romani au votat la referendumul pe justitie - 494.009, adica 2,7%. Comparativ, pana la ora 09:00 la alegerile europarlamentare au votat 614.669 de romani - 3,36 %.- Pana la ora 08:00, 200,439 de romani au votat la referendumul pe justitie.Dintre acestia, 109,805 provin din mediul urban, iar 90,634 din mediul rural.9 dintre romanii care au votat au ales sa isi exercite optiunea cu ajutorul urnei mobile.Pentru a avea un termen de comparatie pe parcursul zilei, sa ne aducem aminte, de exemplu, despre prezenta la. Este drept ca acest scrutin s-a desfasurat pe doua zile si a fost boicotat, insa tabara social-democratilor pare ca vrea sa faca acelasi lucru acum.Asadar, la referendumul pentru familie, prezenta a aratat in felul urmatror: sambata la orase prezentasera la urnedin alegatori, la ora, iar pragul de 10% a fost depasit abia, cand prezenta era de%. La finalul celor doua zile se votasera doardintre alegatori.In ce priveste, la oraprezenta era de, lacrescuse la, lavotaseradintre alegatori, lasia fost deLa cel mai recent, prezenta in primul tur a fost urmatoarea:. Inprezenta a fost mai mareCa sa comparam si cu, la oravotaseradintre cetateni, la, la, laiara fost deLa, la oravotaseradintre romani, la, la, la oravotaserasi prezenta finala, la ora, a fost de