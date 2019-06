Iohannis vrea pact cu partidele: Le invit sa semnam un acord politic pentru Romania europeana

LIVE TEXT

"Pentru a valorifica votul la referendum si consultarile, am decis sa invit partidele sa semnam un acord national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Sau un pact politic pentru Romania european. 'Acordul contine urmatoarele: transpunerea in legislatie a raspunsurilor de la referendum, transpunerea in legislatie a masurilor necesare integritatii in functiile publice, modificarea legislatiei din justitie in deplin acord cu avizul Comisiei de la Venetia, GRECO, MCV, adoptarea modificarilor la coduri numai cu respectarea deplina a MCV si Comisiei de la Venetia", a spus Klaus Iohannis.Seful statului a incercat, timp de doua zile, sa stabileasca modul in care vor fi puse in practica rezultatele referendumului pentru justitie.- S-a incheiat si numararea votului de la referendum si consultarile.- Rezultatul votului ca la referendum s-au prezentat 8 mil de romani, din care 6 mil de voturi au fost clar "Da", la ambele intrebari. Un rezultat foarte bun. Romanii nu au votat strict pentru aceste intrebari. Aceste raspunsuri ferme trebuie transformate in legislatie.- Politicienii trebuie sa implementeze rezultatul votului. Trebuie creata legislatia care interzice amnistia si gratierea pentru corupti si interzicerea OUG si extinderea dreptului de a contesta OUG.- Romanii au votat clar si ferm impotriva abordarii PSD si ALDE, romanii au aratat clar: Romania e o tara pro europeana, acest lucru e foarte important, politicienii trebuie sa traga concluzii.- Nu am ajuns intamplator in UE, ne-am dorit sa ajungem in UE. Vrem sa facem parte din acest spatiu european care se bazeaza pe principii si valori. Vrem sa avem un stat de drepr, o justitie independenta? Nu degeaba referendumul s-a numit referendu pe Justitie.- Politicienii sunt obligati sa creeze conditiile pt toti romanii sa voteze. Sa creeze efectiv, nu teoretic. Ce s-a intamplat in strainatate se numeste ingradirea dreptului la vot, e inacceptabil.- I-am rugat pe cei prezenti la consultari sa isi spuna punctul de vedere pe aceste subiecte. Marea majoritate sunt de acord ca rezultatul votului sa fie implementat asa cum a decis poporul.- Am decis sa invit partidele sa semnam un acord national, un pact politic pentru Romania europeana.- Pentru a valorifica votul la referendum si consultarile, am decis sa invit partidele sa semnam un acord national pentru consolidarea parcursului european al Romaniei. Sau un pact politic pentru Romania european. '- Acordul contine urmatoarele: transpunerea in legislatie a raspunsurilor de la referendum, transpunerea in legislatie a masurilor necesare integritatii in functiile publice, modificarea legislatiei din justitie in deplin acord cu avizul Comisiei de la Venetia, GRECO, MCV, adoptarea modificarilor la coduri numai cu respectarea deplina a MCV si Comisiei de la Venetia.- Acest pact va fi transmis partidelor si va fi pus la dispozitia publica. Astept in ccateva zile un raspuns afirmativ.***************Prima zi de consultari nu s-a incheiat cu mari concluzii. Doar cei de la USR au obtinut garantia clara de la Iohannis ca initiativa "Fara penali in functii publice" va fi inclusa in aceasta reforma constitutionala. UDMR a plusat cu propunerea ca toate ordonantele de urgenta sa fie interzise in Constitutie, cu exceptia cazurilor de razboi sau calamitate. In schimb, cei de la PNL nu au venit cu nicio idee, ci doar ca sa-l anunte pe Iohannis ca ii acorda sustinere neconditionata.Seful statului a avut o interventie de presa inainte de a intra la consultari, in care le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada de la politicieni si ce au inteles din votul romanilor. Despre PSD si ALDE presedintele a sustinut ca si-au dat arama pe fata luni, cand Guvernul a emis o ordonanta de urgenta pentru modificarea legislatiei electorale si in Parlament cele doua partide au votat impreuna pentru a impiedica justitia sa afle adevarul in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu.Iohannis le-a transmis insa romanilor ca vor mai avea inca trei ocazii sa sanctioneze PSD: la alegerile prezidentiale, la cele locale si la cele parlamentare din 2020.Miercuri, in principiu, aproape toate formatiunile au fost de acord ca ca rezultatul referendumului sa fie transpus cat mai rapid in legislatie afirmand ca vor sustine acest lucru in Parlament.Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a precizat ca formatiunea sa e de acord sa nu existe amnistie pentru fapte de coruptie, dar a precizat ca are "rezerve serioase" cu privire la extinderea posibilitatii de a ataca ordonantele de urgenta la Curtea Constitutionalt. Argumentul sau a fost ca aceasta institutie ar putea deveni si mai mult un arbitru politic.Totodata, Tariceanu a tinut sa explice ca ALDE nu a fost impotriva intrebarilor de la referendum, ci impotriva organizarii acestuia in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.Cei de la PMP i-au spus lui Iohannis ca vor doua zile de vot pentru cei din diaspora, ca Guvernul pregasteste o ordonanta de urgenta criminala care prevede pensii speciale pentru alesii publici si ca vor sustine motiunea de cenzura a Opozitiei.Pro Romania i-a propus sefului statului sa existe si alte modificari in Constitutie, cum ar fi prezentarea Romaniei drept stat membru UE si NATO, garantarea dreptului la vot pentru romanii din tara si strainatate, definirea clara a faptelor care reprezinta 'incalcari grave ale Constitutiei'.