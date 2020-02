Ce va decide presedintele? Sub semnul panicii

Ziare.

Sa ne intelegem, nimeni nu spune ca noul virus nu este periculos. Sub nicio forma. Se transmite foarte rapid si nu are tratament. Dar in egala masura, dupa cum spune profesorul Streinu Cercel, provoaca o mortalitate mai mica decat gripa sezoniera. Sunt mai afectate persoanele in varsta, in schimb copiii sunt foarte putini vulnerabili, iar mortalitate persoanelor sub 50 de ani este de 0,4%.Apoi, in Romania, in momentul asaltului asupra magazinelor nu exista nici macar un caz cofirmat. De ce sa faci stocuri de alimente, de ce sa cumperi isteric masti chirugicale pe care multi nici macar nu stiu sa le foloseasca?Panica a fost stimulata cu pedala la podea de toate televizunile de stiri fara exceptie, unele pentru audienta, altele si cu interes politic. Priveam siderata cum o televiziune serioasa ca Digi titra mare o enormitate: mortalitate de 15 ori mai mare decat in cazul gripei sezoniere.A "ajutat" la amplificarea isteriei si reactia pe alocuri stupida a autoritatilor. Amenintarea unui virus periculos si misterios se suprapune unei crize politice din care e greu sa mai intelegi ceva, in care este spre imposibil sa mai crezi ca cineva are un plan clar si detine controlul.Chiar daca guvernul interimar are capacitatea legala de a reactiona, sentimentul pe care il transmit actiunile guvernamentale este mai degraba de improvizatie.Cand ministrul Sanatatii anunta ca discuta cu directorii de hypermarket-uri situatia stocurilor de alimente si apa, nu face decat sa traga un semnal de alarma. Ingramadeala autoritatilor la sedinte si declaratii a dat impresia ca se intampla deja ceva foarte grav.In aceste conditii, din punctul meu de vedere, in buna masura aceasta panica, care s-a extins chiar mai repede decat virsul insusi, este efectul nu al unei crize sanitare, ci al unei. Intretinut mediatic, dar si de actiunea guvernamentala stangace, sentimentul general este ca Romania a ajuns o corabie cumva in deriva, foarte aproape de intalnirea cu un aisberg.Acesta este momentul in care presedintele Iohannis trebuie sa ia o decizie cruciala, iar declaratiile de marti seara sugereaza ca nu a luat inca decizia finala, lasandu-si deschise cele doua optiuni majore in principiu posibile.mergand pe o noua desemnare a unui premier de sacrificiu, care sa nu mai fie insa anuntat ca atare pentru a nu mai cadea sub incidenta deciziei CCR.Presedintele a transmis mesajul ca nu a abandonat total aceasta varianta sugerand ca:- depunerea mandatului de catre premierul desemnat Orban nu ar fi o consecinta a deciziei CCR, ci a faptului ca in 15 zile Parlamentul nu a dat un vot guvernului propus de premierul desemnat: "regulamentul activitatilor comune din Parlament pentru Camera si Senat prevede un termen de 15 zile in care trebuie sa se pronunte camerele reunite asupra propunerii de guvern".Art 87 din Regulament nu prevede chiar asa, ci faptul ca in termen de 15 zile trebuie programata sedinta: Articolul 87 alin (1): "Birourile permanente, in conditiile art. 15, stabilesc data sedintei comune, la cel mult 15 zile de la primirea programului si listei Guvernului, luand totodata masuri pentru convocarea deputatilor si senatorilor".Ceea ce urmareste insa presedintele este ca prima desemnare sa se fi incheiat cumva inainte ca decizia CCR sa fie publicata in Monitorul Oficial si, in consecinta, sa ramana in termenul de 60 de zile care trebuie sa curga pana la dizolvarea Parlamentului.- aceasta ar fi fost prima propunere respinsa, prin neincadrare in termen, si deci nu ar mai fie nevoie decat de una singura: "Constat ca propunerea facuta s-a finalizat fara rezultat. Nu are rost sa incepem sa numaram. Nu vrem sa intram intr-un blocaj. Dupa ce terminam intreaga procedura, daca cineva va face un calcul, e alta problema".Ar fi foarte riscant. In mod cert am intra intr-un nou blocaj, avand in vedere ca PSD nu ar accepta desemnarea lui Ludovic Orban ca una valida si daca CCR nu se va pronunta in motivare, in mod cert ar urma o noua actiune la CCR, care e greu de crezut ca va admite ca o desemnare pe care a declarat-o neconstitutionala poate avea efecte valide.Si pe langa faptul ca strategia s-ar putea bloca din nou, Romania ar ramane in aceeasi insecuritate, cu efectele pe care le vedem. Iar daca virusul va patrunde in Romania, daca vom avea imbolnaviri si decese, oricat de putine, cel mai probabil povestea ar putea deveni un altfel de Colectiv cu decont urias. In mod ironic, tot Raed Arafat e la butoane.In plus, efectele economice globale firesti sub presiunea acestei posibile pandemii ar fi accentuate de criza politica. Nu stiu cati oameni va ucide coronavirusul, dar bursele par lovite frontal.Ca sa mearga pe strategia asta, presedintele ar trebui sa desemneze o persoana cu totul si cu totul indezirabila politic pentru PSD. Altfel, este posibil ca macar o parte a acestui partid sa se sacrifice si sa voteze in numele necesitatii ca tara sa fie guvernata la vreme de coronavirus. Iar respingerea sa se bazeze pe PNL, ceea ce iar ar transmite ideea de fals si ar atrage acuzatii de iresponsabilitate asupra liberalilor carora le arde de anticipate cand tara e in panica.PSD deja transmite ca presedintele prelungeste criza si abordarea aceasta va continua cu siguranta.2. Sa abandoneze, chiar daca nu explicit, anticipatele, carora le-a dat sanse sub 50%, siCum presedintele a respins posibilitatea unui guvern de uniune nationala, ar putea fi vorba cel mai probabil despre un guvern majoritar PNL - USR - PMP plus ce s-o mai putea lipi.Dezavantajele ar fi doua:ceea ce ii va lua mult din aura victoriei de la prezidentiale. Nici alegeri in doua tururi, nici SIIJ desfiintata, nici anticipate reprezinta un bilant nu tocmai glorios.. Cel mai comod din acest punct de vedere ar fi sa impinga PSD inapoi la guvernare, in loc sa-l lase in Opozitie alaturi de Pro Romania, pentru a deconta propriile masuri iresponsabile.Dar asta nu cred ca ar accepta vreodata nici PNL, nici electoratul PNL. Si ca sa nu aiba vreo surpriza, PSD nici macar nu propune premier.Aventura aceasta a inceput fara cine stie ce calcul amanuntit. A fost in mare masura la voia hazardului. Ar fi bine ca in conditii din ce in ce mai complicate, sa nu continue la fel.