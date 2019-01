Cine este noul ambasador al Israelului la Bucuresti: Romania ocupa un loc important in inima mea (Video)

Ziare.

David Saranga este diplomat de cariera, cu experienta in relatiile internationale. A fost consul general al Israelului la New York si consilier al presedintelui Israelului.Intr-un film de prezentare publicat, miercuri, de Ambasada Israelului pe pagina de Facebook, acesta spune ca pentru formarea sa diplomatica au fost importante misiunile din Romania, Spania, Statele Unite si Uniunea Europeana."Romania are un loc important in inima mea. (...) Acum, dupa o lunga cariera diplomatica, ma intorc in Romania, de care, de fapt, nu m-am despartit niciodata.(..)In Israel traiesc 400.000 de evrei de origine romana, care s-au integrat perfect in toate domeniile", spune David Saranga, in mesajul in limba romana.David Saranga o inlocuieste, la misiunea diplomatica de la Bucuresti, pe Tamar Samash, al carei mandat ca ambasador a contribuit mult la prezentarea culturii israeliene in Romania.