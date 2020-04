Decretul prelungirii starii de urgenta: Bunurile puse sub sechestru de procurori pot fi rechizionate. Hexi Pharma poate fi preluata de stat

Povestea companiei Hexi Pharma

Ziare.

com

Acesta este unul din articolele care privesc Domeniul Justitiei din decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin care se prelungeste starea de urgenta.Citeste aici textul integral alPrevederea ar putea deschide posibilitatea ca statul sa preia administrarea fabricii de biocide Hexi Pharma, inchisa in urma tragediei de la Colectiv, cand s-a descoperit ca aceasta firma livrase spitalelor din Romania dezinfectanti neconformi. Bunurile companiei sunt puse in acest moment sub sechestre asiguratorii, pentru a impiedica vanzarea lor in vederea recuperarii prejudiciului stabilit de anchetatori, pana la finalizarea procesului din instanta.La inceputul lunii martie, surse guvernamentale declarau ca Executivul ar putea rechizitiona aceasta fabrica. Toate utilajele fostei fabrici inca exista, iar cu ajutorul specialistilor Ministerului Apararii vor fi repuse in functiune, aratau sursele citate.Ministrul de Finante a confirmat aceasta intentie de preluare. Intrebat despre productia de biocide, Florin Citu a explicat: "Hexi Pharma. Cred ca acolo este solutia. Daca este nevoie de finantare, vom sprijini."Dan Condrea, patronul Hexi Pharma, a murit in mai 2016, dupa ce a intrat cu masina intr-un copac, pe un drum judetean, intre localitatile Corbeanca si Buftea.Totusi, ancheta deschisa de procurori in acest caz s-a lasat cu inculparea societatii si a doi directori ai companiei.In prima instanta, in ianuarie 2019,compania Hexi Pharma a fost condamnata la o amenda penala de 2,6 milioane de lei pentru inselaciune, uz de fals si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit unei decizii date de Tribunalul Bucuresti.Instanta a decis dizolvarea companiei Hexi Pharma Co si a mentinut mai multe masuri preventive fata de aceasta societate.Tribunalul Bucuresti a obligat firma sa plateasca mai multe sume catre zeci de unitati de spital si a decis confiscari.I.S.