Iohannis a promulgat 2 legi in domeniul Sanatatii: Medicii se pot pensiona mai tarziu, iar pacientii au un drept in plus

Iohannis a semnat, printre altele, decretul de promulgare a unui act normativ care modifica Legea nr. 95/2006. Acest lucru inseamna ca, potrivit noii forme a legii, medicii se pot pensiona la cerere, la varsta de 67 de ani, informeaza Administratia Prezidentiala, citata de Mediafax.Mai exact, de acum la articolul 185 din Legea 95/2006 se va arata ca:"Medicii, indiferent de sex, care implinesc varsta de 67 de ani dupa dobandirea functiei de conducere si care fac parte din comitetul director al spitalului public sau exercita functia de sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu medical, vor fi pensionati conform legii. Medicii in varsta de 67 de ani nu pot participa la concurs si nu pot fi numiti in niciuna dintre functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalului public sau de sef de sectie, sef de laborator ori sef de serviciu medical".Tot joi, Klaus Iohannis a promulgat legea care le va da pacientilor noi drepturi, potrivit Agerpres . Mai exact, in Legea nr. 46/2003 (a drepturilor pacientului) se adauga mentiunea ca pacientul poate sa dea unei alte persoane acces la informatiile confidentiale din fisa sa medicala.