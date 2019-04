"Iohannis castiga definitiv in Justitie: Generalul Ciuca a fost deja repus in fruntea Armatei"

Ziare.

Initial, pe 31 ianuarie, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea MApN si a suspendat decretul semnat de Iohannis . Presedintele a facut recurs la instanta suprema si a castigat in final procesul cu Ministerul Apararii."Admite recursul declarat de recurentele - parate Administratia Prezidentiala in nume propriu si in calitate de reprezentanta a presedintelui Romaniei, Klaus Werner Iohannis, impotriva sentintei nr. 16 din data de 31 ianuarie 2019 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal. Caseaza in parte sentinta atacata si rejudecand admite exceptia inadmisibilitatii si respinge cererea de suspendare a decretului nr. 1331/28.12.2018 ca inadmisibila. Definitiva", se arata in decizia instantei supreme.MApN a deschis un al doilea proces la Curtea de Apel Bucuresti impotriva lui Iohannis, in care solicita anularea decretului respectiv, insa instanta i-a dat dreptate tot presedintelui.Pe 28 decembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a semnat decretul prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMAp . Tot atunci, Iohannis preciza ca nu a fost aprobata propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les , privind numirea generalului Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii.Ulterior, Ministerul Apararii a depus o plangere prealabila la Administratia Prezidentiala prin care solicita revocarea decretului din 28 decembrie 2018.In data de 9 ianuarie, ministrul Apararii, Gabriel Les, sustinea ca decretul privind prelungirea mandatului lui Nicolae Ciuca "s-a facut ilegal", adaugand ca "instanta este cea care va stabili" care este situatia de drept.Pe 14 ianuarie, presedintele Klaus Iohannis a calificat drept un demers "inoportun" si "riscant" contestarea in contencios a decretului privind prelungirea mandatului generalului Ciuca. Presedintele sublinia ca "pur si simplu" propunerea ministrului Apararii a fost "nelegala".