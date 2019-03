Iohannis castiga procesul cu MApN: Generalul Ciuca se intoarce la sefia Armatei

Motivarea: Este inadmisibila

Potrivit minutei, instanta a obligat Ministerul Apararii la plata sumei de 900 de lei reprezentand cheltuieli de judecata. Decizia a fost data de judecatorul Silviu Gabriel Barbu si nu este definitiva.Generalul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intoarca la sefia Armatei, deoarece in acest moment sentinta de suspendare a decretului, data de judecatorul Vasile Bicu, inceteaza, avand in vedere ca s-a dat pronuntarea in faza de fond. "", se arata in decizia de suspendare semnata de Vasile Bicu, pe 31 ianuarie 2019.Potrivit minutei instantei, judecatorul Silviu Gabriel Barbu a respins procesul deschis de MApN impotriva lui Klaus Iohannis ca fiind inadmisibil, in privinta controlului judecatoresc in contenciosul administrativ asupra actelor de comandament militar.Prevederea la care face trimitere judecatorul este din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, articolul 5: "Actele nesupuse controlului si limitele controlului", unde la alineatul 1, litera b) se arata ca "nu pot fi atacate in contenciosul administrativ: actele de comandament cu caracter militar".Judecatorul Vasile Bicu a decis pe 31 ianuarie suspendarea decretului emis de Klaus Iohannis. Imediat dupa pronuntare, seful Armatei a fost schimbat.a explicat care au fost motivele invocate de Bicu de suspendare a decretului. "Exista o indoiala serioasa asupra legalitatii Decretului nr. 1331/2018, deoarece nu au fost respectate conditiile prevazute de art. 39 alin. (5) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale," scria Bicu.Administratia Prezidentiala a sustinut in timpul procesului ca solicitarea de suspendare a decretului este inadmisibila.este vorba de un act administrativ ce priveste apararea si securitatea nationala.Argumentatia se bazeaza pe art. 5 alin. (3) din Legea 554/2004 a contenciosului administrativ: "In litigiile referitoare la actele administrative emise pentru aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc apararea si securitatea nationala ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum si pentru inlaturarea consecintelor calamitatilor naturale, epidemiilor si epizootiilor nu sunt aplicabile prevederile art. 14 (Suspendarea executarii actului - n.red.) .""Excluderea actelor administrative cu caracter individual din sfera de control a instantei de contencios administrativ, pe calea suspendarii, prin norma mai sus indicata, urmareste un scop legitim, respectiv asigurarea securitatii raporturilor juridice in domeniile enuntate", explica Administratia Prezidentiala.Numele judecatorului Vasile Bicu a aparut recent intr-un caz puternic mediatizat. Este vorba de dosarul in care Liviu Dragnea cerea anularea si suspendarea unei decizii a Colegiului de conducere a Inaltei Curti, pe care Vasile Bicu trebuia sa il judece.Este vorba de celebrul Complet 17 de la Curtea de Apel Bucuresti.Numai ca Vasile Bicu si-a depus in data de 20 noiembrie o cerere de concediu fix pentru zilele de 22 si 23 noiembrie si astfel nu a mai intrat in sala de judecata. Iar in locul sau a intrat, in mod ciudat si fara respectarea listei de permanenta, judecatorul Alina Ghica. Cea care a decis suspendarea activitatii completurilor de 5 judecatori.Vasile Bicu a fost implicat, in 2003, intr-un dosar penal, pentru posibile fapte de coruptie, dar a fost achitat definitiv in acest caz si s-a intors in magistratura in 2008.