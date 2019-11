Iohannis, despre momentul din 2009, cand a stat in tabara cu Dragnea: Asa am vazut lucrurile

Ziare.

"Asa am vazut lucrurile si asa am actionat atunci. Acum il vad asa cum l-am descris. PSD e un partid care trebuie inlaturat de la butoanele puterii", a spus Iohannis.Declaratia a fost facuta in urma unei intrebari adresate de Cristian Leonte, jurnalist la Stirile ProTV, in cadrul dezbaterii de marti seara, organizata in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" de PNL si Klaus Iohannis, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei.La dezbatere participa 9 jurnalisti, politologi si formatori de opinie: Ramona Avramescu (TVR), Clarice Dinu (HotNews.ro), Moise Guran (Europa FM), Ion M. Ionita (Adevarul), Cristian Leonte (Pro Tv), Silviu Manastire (B1 Tv), Cristian Pirvulescu (SNSPA/Pro Democratia), Cristina Sincai (Romania Tv) si Radu Tudor (Antena3).Vedeti aici toate declaratiile facute de Klaus Iohannis, in cadrul dezbaterii