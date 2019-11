Iohannis, intrebat de ce a numit-o pe Dancila premier: Explicatia este destul de simpla

Ziare.

In cadrul dezbaterii electorale de la sediul BCU, jurnalistul Cristian Leonte de la Stirile ProTv l-a intrebat pe Klaus Iohannis de ce "a mai dat o sansa PSD" in 2018 - prin numirea Vioricai Dancila in functia de premier - de vreme de PSD incepuse deja, de un an, asaltul impotriva Justitiei, iar alte doua guverne PSD esuasera deja."Explicatia este destul de simpla. Trebuie sa ne amintim cum a aratat arhitectura si aritmetica parlamentara la acel moment. PSD a dispus nu de o majoritate, ci de o larga ajoritate, la vreme respectiva. PSD a fost sprijinit activ - cateodata chiar cu entuziasm - si de UDMR. Au controlat, practic, 60% din Parlament. Or, daca o coalitie controleaza 60% din Parlament si propune un candidat pentru premier, atunci in spiritul Constitutiei, aceasta persoana va fi nominalizata sau desemnata premier", a spus Iohannis.Intrebat de ce abia la cea mai recenta motiune de cenzura s-a implicat in crearea unei majoritati anti-PSD, Iohannis a spus:"La momentul respectiv nu au existat conditiile pentru formarea unei astfel de coalitii. Ele au aparut si dupa rezultatele de la europarlamentare si in urma referendumului. S-a schimbat nu numai aritmetica in Parlament, ci si felul in care actioneaza Parlamentul. Ei (parlamentarii - n.red.) sunt foarte sensibili la votul romanilor. Si dupa votul din 26 mai au existat miscari in Parlament si abia atunci a fost posibil constructia unei majoritati care intr-adevar a reusit sa dea jos prin motiune de cenzura acel guvern esuat PSD-ist".