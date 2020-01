Iohannis, la Iasi: A fost aplaudat cand a vorbit de autostrada si huiduit cand a dat-o pe politica

Sursa foto: Ziare.com

Promisiunile lui Orban: bani europeni pentru Autostrada Unirii si ajutoare de stat pentru investitorii moldoveni

In prima parte a discursului sau, Iohannis a vorbit despre unitate si Unire, din punct de vedere istoric, multimea primind cu bucurie mesajul.Dupa care, presedintele Iohannis a spus ca, din intelegerea sa, Guvernul actual stie ce are de facut in continuare. Dar ca acest lucru nu e suficient."Am incredere ca actualul guvern intelege ce e de facut. Dar PSD blocheaza, din Parlament, reformele. De aceea este nevoie ca in acest an sa avem alegeri anticipate", a spus Iohannis.Dupa aceste cuvinte, mai multi participanti la eveniment au inceput sa huiduie. Iar huiduielile s-au mai auzit de mai multe ori, in minutele urmatoare ale discursului.In schimb, multimea a avut o explozie de entuziasm si a aplaudat mesajele presedintelui Klaus Iohannis despre nevoia de infrastructura si realizari concrete ale clasei politice in acest sens.Si premierul Ludovic Orban a fost intampinat cu cateva huiduli, in timp ce mergea spre tribuna. Asa ca a spus ca renunta la discursul pe care si-l scrisese pentru acest eveniment si le spune celor prezenti, liber, lucruri concrete.Asa ca premierul le-a promis iesenilor ca spitalul regional care se va construi in orasul lor va fi performant. Si ca - in ciuda informatiilor dezvaluite de deputatul USR Catalin Drula - va face eforturi sa atrage bani europeni pentru Autostrada Unirii.Dupa ce cei prezenti au huiduit mesajele ani-PSD ale lui Iohannis, Orban n-a mai lansat decat o serie de atacuri politice voalate."Moldova a fost nedreptatita. Resursele alocate din bugetul central nu au fost niciodata suficiente. Obiectivul nostru principal este acela de a pune bazele unor investitii serioase in Moldova.Va reamintesc ca primul contract de finantare din bani UE al unui spital regional din Romania a fost pentru spitalul din Iasi, care va fi finantat din fonduri europene. Nu s-a semnat nici la Cluj nici la Craiova, ci la Iasi. Iar spitalul va oferi conditii de calitate.Cat despre autostrada, nu vreau sa va spun prea multe. Dar nu noi am inventat un PPP ca sa tragem de timp si nu noi i-am pus pe unii care n-au nicio legatura cu autostrada - adica CNSP - sa faca strazi. Marti vom adopta o hotarare si vom muta obligatia de a gestiona acest proiect la Ministerul Transporturilor.Circula multe fake-news-uri. Intentia noastra este ca in 2021-2027, Autostrada Unirii sa fie finantata din fondurile europene. Doua sunt prioritatile: Autostrada Unirii si Autostrada Sibiu-Pitesti, care sunt fundamentale ca sa asiguram legatura cu reteaua europeana de drumuri, la profil de autostrada. (...)Inchei prin a-i ruga pe toti aceia care cred ca Romania sa fie atenti la ce vor vota. Sa nu se mai lase pacaliti! Sa judece cum au fost tratati pana acum si sa isi indrepte atentia doar spre oamenii in care au incredere ca pot duce la capat proiectele pentru Romania", a spus Orban.