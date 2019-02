Iohannis, la reuniunea UE-Statele Arabe: Romania se opune tuturor formelor de terorism si de extremism violent

Economia e motorul transformarii, a declarat presedintele

, a afirmat seful statului, la primul summit UE-Liga Statelor Arabe (LSA), care se desfasoara la Sharm El-Sheikh, in Egipt, duminica si luni.Iohannis a subliniat ca evolutiile in regiune in ultimii ani au cunoscut o serie de crize, care, in ciuda eforturilor actorilor locali si ale comunitatii internationale, continua sa afecteze securitatea tuturor., a declarat Iohannis, reiterand punctul de vedere principial al Romaniei ca aceste crize nu pot fi rezolvate decat in mod pasnic, prin dialog deschis.Presedintele Klaus Iohannis a mai spus ca sustine o cooperare mai stransa intre Uniunea Europeana si Liga Statelor Arabe, aratand ca este nevoie de acest parteneriat puternic pentru a gasi solutii comune la problemele actuale, precum migratia, radicalizarea si terorismul.iecte comune concrete, care sa produca schimbarile pe care le asteapta natiunile noastre", a afirmat Iohannis.Iohannis a subliniat ca economia este, a aratat seful statului.Presedintele a precizat si ca aceasta integrare ar trebui sa se concentreze, de asemenea, pe promovarea si facilitarea liberului schimb de bunuri si servicii, precum si a investitiilor., a afirmat el.Seful statului a reiterat ca migratia ramane o provocare importanta., a mai spus acesta.Sambata, presedintele Klaus Iohannis a participat la consultari cu omologul sau egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, si a avut o intalnire tete-a-tete cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.Reuniunea UE-Liga Statelor Arabe este prezidata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, impreuna cu presedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi. La reuniune au luat parte si multi membri marcanti ai politicii europene, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel si premierul britanic Theresa May.