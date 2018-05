Iohannis nu a fost consultat cand Romania a blocat initiativa UE privind Israelul: PSD risca sa ne scoata din UE!

Ziare.

Klaus Iohannis a declarat ca decizia luata de coalitia de guvernare e nefondata si nu serveste intereselor europene ale Romaniei."Iata un nou exemplu ca PSD guverneaza foarte prost. Acesti PSD-isi s-au folosit de lipsa unei claritati in legislatia in vigoare inclusiv pentru blocarea unui document european fara sa se consulte cu presedintele. Este deja a doua oara cand incearca sa faca politica externa dupa ureche. Si, ca si salarizarea, iese foarte prost.Prin blocarea unor declaratii, dintr-o data, Romania este adusa la marginea UE impreuna cu tari pentru care am tot respectul, dar care sunt in general de natura eurosceptica. Vreau sa amintesc ca romanii sunt proeuropeni. Iar aceste masuri care vin pe linia PSD risca realmente sa ne scoata din Europa.Asa ceva nu se poate, nu este adminisbil ca PSD dupa o guvernare dupa ureche, nefundamentat, sa ia niste decizii despre care eu sunt convins ca sunt dictate de la nivelul partidului si nu de la nivel european. Romanii isi doresc sa fie parte integrata din nucleul Europei si nu sa aiba abordari eurosceptice si nici antieuropene", a declarat Klaus Iohannis.Presedintele Romaniei a precizat ca il va chema pe ministrul de Externe roman, Teodor Melescanu , pentru a explica de ce s-a procedat in acest fel.In ceea ce priveste mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, aceasta nu se poate face fara acord prezidential, a spus Iohannis."In mutarea ambasadei Romaniei, nu s-a facut nicun pas. Nu se poate muta fara acordul meu. Punct", a declarat Iohannis. Un scandal diplomatic a izbucnit sambata dimineata cand presa din Israel a relatat, citand diplomati europeni si israelieni, ca Romania, Ungaria si Cehia au blocat adoptarea unei declaratii comune a UE prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.Declaratia comuna ar fi subliniat ca Ierusalim ar trebui sa fie capitala a doua state - Israel si Palestina, statutul orasului ar trebui rezolvat doar in urma negocierilor de pace, iar tarile UE nu isi vor muta ambasadele la Ierusalim.Demersul a fost blocat pentru ca Ungaria, Cehia si Romania au avut obiectii, facand imposibila adoptarea declaratiei comune."Ungurii nu au vrut sa il impunga pe Trump in ochi, iar cehii si romanii au in vedere mutarea ambasadelor la Ierusalim, contrar pozitiei UE. Acesta este stadiul in care se afla UE zilele astea", a comentat un diplomat european, citat de corespondentul diplomatic al Channal 10 Barak Ravid si preluat de Mediafax.In replica, ministrul palestinian al Afacerilor Externe, Riad Malki, a reactionat sambata, avertizand cele trei state ca vor suporta toate consecintele, inclusiv in privinta relatiilor cu lumea araba si islamica.SUA inaugureaza luni ambasada din Ierusalim, insa mai multi diplomati europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franta si Germania, vor boicota ceremonia, au declarat surse diplomatice.Oficialii de la Bucuresti inca nu au precizat care va fi pozitia oficiala a Romaniei in aceasta privinta, cunoscute fiind divergentele pe subiect intre presedintele Klaus Iohannis si Guvernul Dancila.