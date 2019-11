Iohannis recunoaste: Am amanat referendumul pe Justitie pana cand am considerat ca vor veni suficienti romani la vot

Ziare.

com

Jurnalistul Moise Guran l-a intrebat pe Klaus Iohannis daca a avut un interes electoral atunci cand a amanat referendumul pe Justitie din 2017 tocmai pana in 2019, care este an electoral.Iata ce a raspuns Klaus Iohannis:"Se vede destul de bine ca nu. Da, am amanat referendumul pana in momentul in care am stabilit ca o convocare produce efecte maximale. Cred ca a produs (...)Studiile succesive sociologice mi-au aratat ca s-a apropiat momentul cel mai potrivit, la alegerile parlamentare. Va reamintesc ca un referendum nu poate fi validat decat daca prezenta e suficient de mare. (...)Nimic dinainte nu mi-a aratat ca rata de participare ar fi fost aproape de cea necesara (...)In afara de faptul ca am alungat elefantii din sedinta de guvern si am coborat in geaca rosie printre demonstranti, am facut si alte lucruri bune (...)Am trimis Legile Justitiei inapoi in Parlament si la Curtea Constitutionala. Am solicitat punct de vedere de la Comisia de la Venentia (...)Am reusit sa anulez 70% din masurile care ar fi compromis legile justitiei din masurile introduse de PSD in Legile Justitiei.Sigur, nu sunt perfecte (Legile Justitiei - n.red.). Sunt in vigoare. Am ajuns in punctul de promulgare pentru ca mi s-au terminat instrumentele constitutionale. Dar voi avea grija sa se reia aceste lucruri si dupa alegerile parlamentare, cand sunt convins ca vom avea o alta majoritate. Si vom repara Legile Justitiei.Am inceput campania din 2014 cu promisiunea ca voi apara Justitia. Poate vi se pare ca sunt lipsit de modestie acum, dar fara mine statul de drept s-ar fi rupt. Nu s-a rupt. Si am corectat in exterior imaginea catastrofala a Romaniei creata de Guverele PSD" a spus Klaus Iohannis.Intrebat de Moise Guran de ce n-a anuntat personal ca a semnat demiterea Laurei Codruta Kovesi de la conducerea DNA, Iohannis a raspuns: "Asa am considerat ca este mai potrivit!"Reamintim ca dclaratiile au fost facuta in urma intrebarilor adresate de Moise Guran, jurnalist la EuropaFM, in cadrul dezbaterii de marti seara, organizata in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I" de PNL si Klaus Iohannis, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte al Romaniei.La dezbatere participa 9 jurnalisti, politologi si formatori de opinie: Ramona Avramescu (TVR), Clarice Dinu (HotNews.ro), Moise Guran (Europa FM), Ion M. Ionita (Adevarul), Cristian Leonte (Pro Tv), Silviu Manastire (B1 Tv), Cristian Pirvulescu (SNSPA/Pro Democratia), Cristina Sincai (Romania Tv) si Radu Tudor (Antena3).Vedeti aici toate declaratiile facute de Klaus Iohannis, in cadrul dezbaterii