Klaus Iohannis, despre numirea lui Radoi la nationala si un duel cu Simona Halep

Intrebat cum i se pare solutia aleasa de FRF , Iohannis a spus ca spera ca acesta sa aduca nationala pe drumul cel bun, cum a facut si la tineret."Ar fi bine sa avem ceva rezultate incurajatoare si acolo", a afirmat Iohannis dupa ceremonia de decorare a lui Ivan Patzaichin De asemenea, Iohannis a afirmat ca ar fi de acord sa dispute un meci demonstrativ cu Simona Halep "Cu siguranta accept provocarile si de tip sportiv, la momentul potrivit", a explicat Iohannis.Klaus Iohannis este un mare fan al tenisului, dar in acelasi timp este si nasul lui Marius Vecerdea, omul care a inceput procesul in urma caruia Federatia are finantarea sistata inca din 2017.C.S.