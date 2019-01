Iohannis refuza in continuare sa-i numeasca in guvern pe Olguta Vasilescu si Mircea Draghici: PSD sa mai incerce o data

Candideaza pentru un nou mandat

"Ieri am semnat decretele de revocare, care au fost si publicate, si s-a vazut ca decretele mele se publica in a aceeasi zi. Nu am formulat inca un raspuns de refuz,Aici avem, echipa mea lucreaza la acaesta analiza. Pana la inceputul saptamanii viitoarea acestor propuneri", a declarat Iohannis.PSD sa mai incerce o data sa numeasca alti ministri, respectand procedura legala, a mai transmis presedintele.In privinta numirilor pentru propunerile de procurori-sefi, "aceste propuneri sunt in analiza departamentului de resort", a spus Iohannis, care a catalogat drept "ciudat" comportamentul ministrului Tudorel Toader, care i-a trimis aceleasi propuneri."Spun foarte simplu,. Face o treaba foarte buna acolo, sunt multumit de activitatea domniei sale, asa-zisa evaluare a ministrului justitiei nu satisface rigorile legii", a mai precizat Iohannis.De altfel, presedintele a explicat si de ce a prelungit cu un un mandatul sefului armatei, generalul Nicoale Ciuca, dupa ce PSD a facut o propunere care nu respecta normele legale pentru acest post."PSD poate sa se mai gandeasca pe cine propune. Eu nu am cum sa stau in Romania fara sef al Armatei. Generalul Ciuca a facut o treaba foarte buna in ultimii patru ani. Stau linistit cu el inca un an", a spus Iohannis."Reiterez ce am am mai spus,Unul dintre obiectivele mari foarte importante pentru mine si in anul 2019 este consolidarea statului de drept si in Romania, asta insemnand consolidarea in forta a luptei anticoruptie. Obiectivul meu pentru alegerile prezidentiale esteSunt foarte optimist la alegerile prezidentiale, nu ma tem de niciun contracanditat. Eu cred ca orice cursa electorala are un parcurs pe care-l cunoastem. Important este ce-si doresc alegatorii", a mai declarat Iohannis.Presedintele a precizat si ca "este important sa participam la alegerile europarlamentare" si "cu cat vor fi mai multi alegatori cu atat va fi mai bine"."Unde este proiectul de buget? PSD-ul trebuia sa vina pana pe 15 noiembrie cu proiectul de buget. Nu exista pana la acest moment niciun proiect de buget. Se ocupa de schimbat sefi de la ANAF sau din alte pozitii., aceste trebuie explicate de urgenta de PSD. Ar fi de dorit sa se faca toti pasii pentru a avea bugetul pe 2019", a mai spus Iohannis.Seful statului a semnat, joi, decretele privind vacantarea posturilor de ministri de la Ministerul Dezvoltarii si de la Ministerul Transporturilor, dupa ce Paul Stanescu si Lucian Sova si-au dat demsia.Administratia Prezidentiala nu a facut inca vreun anunt privind acceptarea propunerilor premierului Viorica Dancila privind persoanele care ar trebui sa ocupe aceste posturi, respectiv Lia Olguta Vasilescu - Ministerul Dezvoltarii si Mircea Draghici - Ministerul Transporturilor.Premierul a anuntat, recent, ca presedintele a informat-o ca nu va accepta propunerile Lia Olguta Vasilescu (la Ministerul Dezvoltarii) si Mihai Draghici (la Transporturi) . "Fara nicio explicatie, dand dovada ca vrea blocarea activitatii Guvernului", a spus Dancila.O decizie a Curtii Constitutionale din 19 decembrie arata ca seful statului trebuie sa emita de indata decretele de constatare a vacantarii celor doua functii de ministru si sa raspunda motivat legat de numirile noilor ministri.