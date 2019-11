Primele informatii concrete despre dezbaterea lui Iohannis: va avea loc in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I"

Ziare.

"SNSPA si-a manifestat deschiderea de a asigura un spatiu neutru de desfasurare a unei dezbateri, in contextul apropierii celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Romania, pentru buna informare a opiniei publice si pentru cultura democratica a societatii romanesti.Avand in vedere anuntul public al candidatului PNL de a organiza o dezbatere cu formatori de opinie, reprezentanti ai mass-media si politologi si in urma dialogului cu echipa de campanie a candidatului Klaus IOHANNIS, propunerea SNSPA a fost agreata.Evenimentul va avea loc marti, 19 noiembrie 2019, intr-un spatiu neutru politic dar, in acelasi timp, reprezentativ pentru societatea romaneasca, respectiv in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I"", anunta SNSPA; intr-un comunicat.Detaliile dezbaterii din 19 noiembrie vor fi comunicate public imediat dupa ce acestea vor fi agreate de toate partile implicate in organizarea acestui eveniment.