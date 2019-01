Un consilier judetean PSD care a postat o imagine cu Iohannis in uniforma nazista a demisionat

Ziare.

Scandalul a izbucnit in weekend, dupa ce consilierul judetean Constantin Guguianu a postat pe pagina sa de Facebook o imagine trucata care il infatiseaza pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, imbracat in uniforma nazista.Numeroase comentarii au insotit postarea, persoanele de pe reteaua de socializare atragandu-i atentia consilierilului judetean ca face o infractiune prin raspandirea de insemne naziste.Luni, reprezentantii organizatiei PSD Vrancea au anuntat ca Guguianu a demisionat din Consiliul Judetean si din functiile detinute in partid."Ca urmare a actiunii personale de a redistribui pe retelele sociale o fotografie trucata cu presedintele Romaniei, consilierul judetean Constantin Guguianu si-a prezentat luni, 14 ianuarie 2019, demisia din demnitatea publica, dar si din calitatile detinute in cadrul organizatiei PSD Vrancea.Pe aceasta cale, PSD Vrancea se delimiteaza de actiunile domnului Constantin Guguianu si condamna ferm acest tip de comportament", se arata intr-un comunicat de presa al Biroului de Presa al PSD Vrancea.Constantin Guguianu este consilier judetean de aproape 15 ani, fiind ales pe listele PSD.