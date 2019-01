Curtea de Apel Bucuresti decide astazi daca generalul Ciuca ramane la conducerea Armatei

Ziare.

Decizia vine in contextul in care la Bucuresti are loc Reuniunea informala a ministrilor Apararii din tarile membre ale UE la Bucuresti, in perioada 30-31 ianuarie 2019.MApN a depus la Curtea de Apel Bucuresti doua actiuni in contencios administrativ avand acelasi obiect - "anulare act administrativ + suspendare dec. nr. 1331/28.12.2018".In primul dosar s-a judecat, marti, suspendarea decretului, iar pronuntarea a fost amanata pentru astazi. Discutiile din al doilea dosar au fost amanate pentru 12 februarie.Pe 28 decembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMAp.Tot atunci, Iohannis preciza ca nu a fost aprobata propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii.I.S.