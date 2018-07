Dragnea nu renunta la suspendare: Iohannis a semnat revocarea la presiunea unor calcule personale

"Nu e o victorie pentru nimeni"

"Discutia despre suspendarea presedintelui va continua in partid si va continua si in coalitie. Daca vom lua aceasta decizie, o vom prezenta atunci.. Am avut o discutie, in weekend, si cu Calin Popescu Tariceanu si am spus ca nu mai vedem o alta solutie.Dorim in continuare suspendarea atat din cauza faptului ca timp de 30 de zile a incalcat Constitutia, cat si pentru ca blocheaza Legile Justitiei. Este o discutie serioasa, este un demers foarte serios, nu este un demers in joaca. Klaus Iohannis arata ca nu respecta Constitutia, nu mai are puterea sa fie un presedinte deasupra partidelor, fara interese partinice. Ceea ce face duce la foarte multe blocaje, inclusiv ale activitatii premierului", a sustinut liderul PSD.Dragnea precizeaza ca Iohannis a semnat, in sfarsit, decretul de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, la 30 de zile de la decizia CCR care il obliga sa faca asta, "nu de dragul Constitutiei, ci la presiunea unor calcule personale"."A revocat-o pe doamna Kovesi dupa 30 de zile si. Daca era un demers sincer il facea de la inceput. Eu cred ca daca voia de la inceput sa o revoce nu il oprea nimeni. Nici copiii de gradinita nu au crezut ca are nevoie de 30 de zile sa citeasca motivarea CCR.Atunci, mergand pe o logica, probabil ca au venit alte presiuni, de natura personala, sau nu stiu. Ceva sigur s-a schimbat, altfel lua decizia aceasta de la inceput", a continuat liderul PSD.Intrebat ce parere are ca anuntul privind revocarea lui Kovesi a fost facut de purtatorul de cuvant al Cotroceniului, Dragnea a replicat:"Pe mine nu ma mai deranjeaza demult ce face presedintele, dar cei care au spus ca trebuie sa fie un demers personal, cred ca au dreptate. Cred ca trebuia sa vina sa o spuna singur, dar e mai putin important".Liviu Dragnea a continuat cu atacurile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie, afirmand ca "stam de ani de zile si convietuim cu un sistem subteran, ocult. Nu se stie cand vom scapa de el de tot...cine va mai fi in viata atunci. Trebuie o schimbare completa".Potrivit presedintelui PSD, atat el, cat si "enorm" de multi romani isi exprima speranta ca, la un moment dat, procurorii sa actioneze pentru respectarea adevarului."Nu e o victorie pentru nimeni (revocarea lui Kovesi - n.red.) . E doar o masura mica dintr-un sir de masuri care trebuie sa se intample. AiciAtat eu, dar si foarte multi romani, enorm de multi romani, ne exprimam speranta sa ajungem ca o parte dintre procurori sa actioneze cu buna credinta si pentru respectarea adevarului.Independenta lor a fost stirbita de anumite actiuni, gesturi, presiuni. Ar fi bine sa faca cercetari avand ca obiective aflarea adevarului si respectarea independentei Justitiei, nu sa actioneze pe comandamente politice. Orice cetatean roman trebuie sa aiba mai mari sperante ca, daca este nevinovat, nu pateste nimic.. Si avocatii au sentimentul ca nu conteaza ce fac ei", a mai afirmat Liviu Dragnea.Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovoschi, a anuntat, luni dimineata, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de demitere a Laurei Codruta Kovesi din functia de sef al DNA Ulterior, pe site-ul Administratiei Prezidentiale a aparut urmatorul comunicat: "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 9 iulie a.c., decretul privind revocarea din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a doamnei Laura Codruta Kovesi".Decretul prezidential prin care Laura Codruta Kovesi a fost inlaturata de la sefia DNA a aparut deja in Monitorul Oficial , prin urmare a intrat de azi in vigoare.Ulterior, Laura Codruta Kovesi a facut o scurta declaratie de presa , reafirmand ca motivele pentru care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea ei au fost nereale sau neintemeiate.Ea s-a intrebat daca decretul semnat azi de Iohannis inseamna ca de acum exista o subordonare a procurorilor ministrului Justitiei.Fosta sefa a DNA le-a multumit si procurorilor pentru munca lor si determinarea de a nu ceda chiar si atunci cand "au fost tarati in noroi". Ea a avut un mesaj ferm pentru magistrati, dar mai ales pentru cetateni: "Coruptia poate fi invinsa, nu abandonati!"Numerosi procurori au venit la declaratia fostei sefe DNA pentru a-si arata sustinerea. Vizibil emotionata, Kovesi si-a terminat declaratia in aplauzele tuturor celor prezenti.