Generalul Ciuca nu mai este seful Armatei. Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decretul lui Iohannis

Iata minuta Curtii de Apel: "Respinge cererea de repunere pe rol ca nefondata. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Prezidentiala ca nefondate.Ia act de renuntarea reclamantului la judecata capatului de cerere privind anularea Decretului nr. 1131/2018.Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. In cazul declararii, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Bucuresti.Pronuntarea hotararii se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei."Situatia in fruntea Armatei Romane este deocamdata neclara, dupa ce printr-un decret semnat de presedintele Klaus Iohannis generalul cu trei stele Adrian Tonea a fost trecut in rezerva de la data de 31 ianuarie. Acesta a ocupat functia de loctiitor al sefului Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca. Potrivit site-ului Statului Major , urmatorul ofiter la sefia Statului Major este generalul-maior Vasile Toader, care ocupa functia de loctiitor pentru operatii si instructie al sefului Statului Major al Apararii.Intrebat in conferinta de presa tinuta alaturi de Federica Mogherini, ministrul Apararii, Gabriel Les, a spus ca va discuta cu presedintele Iohannis si se vor gasi solutii pentru situatia creata."Cred ca nu este contextul bun sa vorbim pentru o astfel de situatie. E o chestiune care tine de MApN, strict administrativa. Eu am aflat acum. O sa vedem solutiile pe care o sa le avem de acum inainte, dupa discutii cu presedintele", a raspuns ministrul Les, intrebat fiind de un jurnalist.Decizia vine in contextul in care la Bucuresti are loc Reuniunea informala a ministrilor Apararii din tarile membre ale UE la Bucuresti, in perioada 30-31 ianuarie 2019.MApN a depus la Curtea de Apel Bucuresti doua actiuni in contencios administrativ avand acelasi obiect - "anulare act administrativ + suspendare dec. nr. 1331/28.12.2018".In primul dosar s-a judecat, marti, suspendarea decretului, iar pronuntarea a fost amanata pentru astazi. Discutiile din al doilea dosar au fost amanate pentru 12 februarie.Pe 28 decembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMAp.Tot atunci, Iohannis preciza ca nu a fost aprobata propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii.