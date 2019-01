Iohannis: Decizia CNA de a suspenda emisia Realitatea TV e fundamentata pe criterii de ordin politic

poate crea precedente si deschide calea abuzului de putere asupra mass-media

CNA nu trebuie folosit ca un instrument de reducere la tacere a reprezentantilor mass-media care critica puterea

Mai mult, atrage atentia seful statului, sanctiunea este extrem de periculoasa pentru ca poate crea precedente si deschide calea abuzului de putere asupra mass-media."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca decizia adoptata ieri de catre Consiliul National al Audiovizualului de a suspenda temporar emisia unui post de televiziuneO astfel de sanctiune extrema este foarte periculoasa intrucat", se arata in comunicatul Administratiei Prezidentiale.Klaus Iohannis subliniaza ca libertatea de exprimare este garantata de lege si Constitutie iar jurnalistii nu trebuie pedepsiti de catre cei care detin puterea pentru ca au curajul sa spuna adevarul."Intr-un stat de drept, in care libertatea de exprimare este garantata de lege si Constitutie, cenzura este inacceptabila, cu atat mai mult cu cat decizia apartine unei institutii publice autonome, a carei menire este protejarea interesului public.Deturnarea politica de la aceasta misiune fundamentala constituie un act de sabotare tocmai a interesului public de a se garanta pluralitatea opiniilor si abordarilor.", mai spune Iohannis.Seful statului "atrage atentia ca"."Asigurarea libertatii de expresie a tuturor opiniilor face diferenta intre o democratie si o autocratie., iar jurnalistii trebuie sa fie constienti de misiunea lor fundamentala si sa fie solidari in a-si apara dreptul de a se exprima liber", conchide Klaus Iohannis.Marti, Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a decis sa sanctioneze Realitatea Tv cu intreruperea emisiei pentru 10 minute si o amenda de 15.000 de lei, pentru modul in care a relatat despre violentele de la protestul diasporei din 10 august.Decizia a fost anuntata pe retelele de socializare de mai multi jurnalisti si realizatori de emisiuni de la Realitatea TV."Represiunea din 10 august continua! Fara precedent, au decis suspendarea emisiei! Abuz fara precedent. Nu am crezut ca voi trai asa ceva! Din cauza relatarilor din data de 10 august, noaptea de 10/11 august si perioada 11-15 august..... SE SUSPENDA emisia RealitateaTv pentru 10 minute, in ziua de 17 ianuarie. INCREDIBIL. Nu imi vine sa cred!. Mi s-a spus ca imaginea a ceea ce s-a intamplat in 10 august a fost 'viciata' de RealitateaTv si in special de catre mine si invitatii 'Jocuri de Putere', Doru Maries, Oreste Theodorescu, Oana Stanciulescu, Grigore Cartianu.Nu imi vine sa cred, sunt pur si simplu socat!. Pe langa suspendarea emisiei ne-au dat si o amenda de 15.000 de lei!", a scris pe Facebook Rares Bogdan