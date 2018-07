Suspendarea lui Iohannis se decide luni. Dragnea: E o optiune serioasa

"E abordarea unui dictator!"

Seful PSD a sustinut, joi, ca, din punctul lui de vedere, suspendarea "trebuie sa fie o optiune serioasa".Anuntul a fost facut la Palatul Parlamentului, dupa ce presedintele Camerei Deputatilor a fost intrebat de jurnalisti de ce nici el, nici presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, nu au participat la ceremonia de depunere a juramantului de catre noul director al SIE, Gabriel Vlase. "Nu am acceptat invitatia nici eu, nici dl Tariceanu.. Nu simtim dorinta de colaborare instititutionala", a spus Liviu Dragnea.Liderul PSD l-a mai acuzat pe presedintele Klaus Iohannis ca "gireaza plangeri de inalta tradare", dar si ca "ii cere premierului sa isi dea demisia" si, mai mult, "merge la discutii despre programul financiar multianual si nu discuta nici cu premierul, nici cu Parlamentul", prin urmare "premierul nu stie niciodata ce angajamente verbale face in numele statului roman" presedintele Iohannis."De ce sa mergem acolo, sa fim parte dintr-o poza (...)?", a subliniat Liviu Dragnea, referindu-se la Parlament.Intrebat de jurnalisti despre amanarea revocarii procurorului sef al DNA, Liviu Dragnea a spus ca nu asteapta un raspuns el, personal, dar presedintele Iohannis "trebuie sa ii dea raspuns Constitutiei, o Constitutie de care isi bate joc"."Nu il intereseaza nici legea, nici Constitutia (...)Majoritatea e unul din pilonii democratiei (...) Oamenii voteaza liber o majoritate care sa hotarasca, sa legifereze. Klaus Iohannis e deranjat de majoritate, e exact logica intoarsa a unui dictator - nu conteaza ce vrea majoritatea, conteaza ce vrea unul singur - sa aiba subordonate toate institutiile.Din punctul meu de vedere, suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa! Daca doar stam si ne plangem...", a declarat Liviu Dragnea, intreband retoric daca nu cumva presedintele a trimis consilieri sa ameninte nu doar la CCR, ci si "", pentru ca "nu poate sa spuna nimeni ca nu e adevarat".Intrebat de jurnalisti care este opinia partenerului de coalitie, Liviu Dragnea a sustinut: "".Cat despre propunerea senatorului Adrian Tutuianu (PSD) ca Parlamentul sa adopte o declaratie comuna, care sa fie transmisa ambasadelor si partenerilor externi si prin care sa i se ceara presedintelui Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi, conform deciziei CCR, Liviu Dragnea a raspuns: "E o idee care e buna, dar pana luni o sa vedem care e cea mai buna varianta"."Ne aflam in fata unuia care supune ca aceasta cartulie, Constitutia, nu mai e buna", a subliniat Liviu Dragnea.Intrebat de jurnalisti daca Tariceanu are ultimul cuvant, liderul PSD a dezmintit categoric, sustinand ca "nu exista un ultim cuvant in coalitie, in coalitie luam deciziile prin consens (...) o parte vine cu niste idei, o parte cu alta, se ajunge la o concluzie".