CCR decide in conflictul Iohannis - Guvern pe concediul lui Dancila

Sedinta CCR este programata de la ora 12:00, pe ordinea de zi aflandu-se un singur punct : "cerere de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Prim-ministrul Romaniei, pe de o parte, si Presedintele Romaniei, pe de alta parte, cerere formulata de Presedintele Romaniei".In 3 august, Klaus Iohannis a transmis presedintelui Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre prim-ministru si presedinte.Iohannis afirma ca, prin desemnarea unui alt membru al Guvernului sa exercite atributiile prim-ministrului, Viorica Dancila si-a arogat o atributie care, potrivit Constitutiei, apartine altei autoritati publice, respectiv sefului statului. Presedintele Klaus Iohannis declara, in 4 august, la Consiliul National al PNL, ca am ajuns sa avem "un guvern irational" , iar dupa discutia pe care a avut-o cu premierul i s-a parut ca avem si "un guvern ireal". "Am ajuns sa avem un guvern irational. Ieri am avut o discutie care m-a facut sa cred ca avem un guvern ireal. Daca nu ar fi trist, ar fi de ras", a spus presedintele Iohannis.El a si relatat ceea ce l-a determinat sa aiba aceasta opinie, precizand ca a fost publicata in Monitorul Oficial o decizie prin care "doamna prim-ministru instala un premier interimar"."Surpriza, am crezut ca e atributul meu si am contestat la CCR acest demers. Dupa ce am inaintat la CCR, doamna prim-ministru m-a sunat sa-mi spuna ca pleaca in concediu si ca toate sunt bune. Asta dupa ce in paranteza publicase acel draft de rectificare bugetara care e o catastrofa. I-am atras atentia ca nu e bine ce a facut si ca e motiv de conflict constitutional. Stiti ce mi-a spus? Nu a stiut ca se publicase. Mai ireal decat asa nu cred ca se poate", spunea presedintele.Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustinea ca presedintele Klaus Iohannis a ajuns la "apogeul ridicolului" cu sesizarea depusa la CCR in privinta unui conflict presedinte-premier si afirma ca presedintele a tipat la telefon la premierul Viorica Dancila , din cauza rectificarii bugetare, in care Administratiei Prezidentiale i-a fost redus bugetul.