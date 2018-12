CCR ii da dreptate lui Dancila in conflictul cu Iohannis pe remanierea ministrilor

UPDATE 14:37

Guvernul cere CCR sa ii dea dreptate si sa faca reguli pentru viitor

Administratia Prezidentiala: Dancila a avut o conduita neloiala

Ziare.

com

Premierul Viorica Dancila l-a reclamat pe seful statului la CCR pe motiv ca nu ii numeste mai repede in Guvern pe Olguta Vasilescu - la Ministerul Dezvoltarii - si pe Mircea Draghici - la Ministerul Transporturilor.Pledoaria Guvernului a fost sustinuta, miercuri dimineata, de Toni Grebla, actual sef al Secretariatului General al Guvernului si fost judecator CCR, care a demisionat dupa ce in timpul exercitarii mandatului a fost vizat de un dosar de trafic de influenta.- Dupa ce le-au ascultat argumentele, judecatorii s-au retras pentru deliberare, si au inclinat balanta inspre Guvern.Grebla a cerut Curtii sa constate existenta conflictului juridic si sa stabileasca si calea de urmat pentru situatii similare ulterioare."Ar insemna ca o persoana care a fost propusa ministru pentru un anume minister concret, care are atributii concrete, responsabilitati concrete, odata refuzat de presedinte pentru ca l-a considerat nepotrivit, sa nu mai poata niciodata ocupa nicio functie de ministru in alt minister pentru care, probabil, tot subiectiv, ar putea sa fie persoana respectiva apreciata ca fiind foarte buna, foarte potrivita.Prin urmare,pentru simplul fapt ca a fost refuzat o data a ocupa o anume functie de ministru", au fost argumentele lui Grebla."Sa constatati existenta unui conflict juridic de natura constitutionala, generat de refuzul presedintelui de a lua act de demisia a doi membri ai Guvernului si de numire a altor persoane.Va revine dvs. rolul de a arata si conduita de urmat pentru autoritatile publice aflate in conflict pentru ca acestea sa se conformeze spiritului si literii Constitutiei, evitand in acest fel blocaje inutile in functioarea autoritatilor publice din Romania", a cerut Grebla.Din partea Administratiei Prezidentiale a fost prezenta la CCR Mihaela Ciochina, consilier prezidential al Departamentului Legislativ.Aceasta a aratat ca nu exista temei pentru a fi constatat un conflict juridic."Aspectele invocate nu se circumscriu cerintei referitoatre la existenta unui blocaj institutional", a spus Ciochina.Consilierul prezidential a mai explicat ca nu exista un termen in care presedintele trebuie sa ia o decizie, amintind de momentul 2014, cand Kelemen Hunor, desi demisionase din fruntea Ministerului Culturii, a ramas pe functie inca doua luni si jumatate pana cand presedintele de atunci, Traian Basescu, a semnat decretul de revocare."Un ministru exercita deplin functia pana la momentul in care decretul de incetare e publicat in Monitorul Oficial. De altfel, nici Constitutia si nici legea nu prevad o limitare in exercitarea functiei, ministrul demisionar avand plenitudine de competenta in exercitarea functiei pana la momentul emiterii decretului prin care este eliberat din functie", a aratat Ciochina."Este de necontestat faptul ca, in vederea emiterii unui decret, presedintelui Romaniei nu ii poate fi negat dreptul de a verifica indeplinirea conditiilor legale de catre candidatii propusi, ceea ce presupune o analiza.In situatia in care prim-ministrul si presedintele Romaniei au opinii divergente cu privire la numirea unui ministru, Constitutia ofera solutia desemnarii unui ministru interimar. Prin urmare, nu suntem in prezenta unui blocaj institutional, cata vreme presedintele Romaniei a actionat in limitele atributiilor sale constitutionale si in acord cu jurisprudenta Curtii Constitutionale", a declarat consilierul prezidential Mihaela Ciochina in sedinta publica a CCR.Consilerul prezidential a precizat ca premierul Viorica Dancila a avut o conduita neloiala, intrucat a omis sa se consulte cu seful statului inaintea formularii propunerilor de ministri.prin jurisprudenta Curtii Constitutionale si, implicit, a incalcat deciziile general obligatorii ale forului constitutional.Pentru aceste motive, un eventual conflict juridic de natura constitutionala cu privire la solutionarea propunerilor de revocare si numire a unor ministri ar fi putut fi generat tocmai de omisiunea prim-ministrului de a se consulta cu presedintele Romaniei inaintea formularii propunerilor", a punctat consilierul prezidential.Mai mult, Mihaela Ciochina a precizat ca intentia refuzului nu poate fi in niciun caz asimilata cu un refuz nemotivat din partea presedintelui."Prim-ministrul era obligat la initierea unei consultari cu presedintele pe aceasta tema si trebuia sa astepte comunicarea motivarii refuzului.In esenta, declaratia publica a presedintelui Romaniei cu privire la intentia refuzului nu poate fi in niciun caz asimilata cu un refuz nemotivat. In plus, fata de intentia unui viitor refuz a doi candidati, amanarea revocarii celor doi ministri propusi initial a fi remaniati reprezinta mijlocul prin care presedintele Romaniei si-a respectat rolul sau constitutional, asigurand buna functionare a acelor ministere", a mai spus consilierul prezidential.De altfel, reprezentanta Presedintiei a subliniat ca premierul a procedat de o maniera neloiala constitutional prin fortarea numirii unor ministri pe motiv ca presedintele nu mai are dreptul sa procedeze la o analiza."Nu suntem in prezenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul presedintelui de a da curs si celei de-a doua propuneri a prim-ministrului pentru numirea unor ministri, intrucat prim-ministrul a refuzat sa-si indeplineasca obligatia de consultare anterior formularii propunerilor de revocare si numire a unor ministri si nu a asteptat transmiterea in scris a unui refuz motivat.In consecinta, nu se poate da curs celor solicitate de prim-ministru.In opinia noastra, Curtea Constitutionala, luand in considerare propria jurisprudenta anterioara, urmeaza sa retina obligatia prim-ministrului de a initia consultari cu presedintele Romaniei si de a formula o noua propunere, numai dupa comunicarea in scris a motivelor refuzului, iar in ceea ce priveste urmatoarea nominalizare, sa retina imposibilitatea prim-ministrului ca, in cazul unei remanieri mai ample, sa propuna aceeasi persoana pentru un alt portofoliu, atunci cand refuzul a fost justificat de neindeplinirea conditiilor legale", a conchis consilierul prezidential.