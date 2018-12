CCR ii spune lui Iohannis ce sa faca in ce priveste remanierea Guvernului

Guvernul joaca alba-neagra cu remanierea

Intr-un comunicat remis presei dupa sedinta de miercuri, CCR arata ca Iohannis e obligat acum sa semneze demisiile lui Paul Stanescu de la Ministerul Dezvoltarii si Lucian Sova de la Ministerul Transporturilor, astfel incat functiile sa devina vacante.Apoi, Iohannis trebuie sa ii raspunda lui Dancila, "in scris si motivat", ce face cu propunerile de numire a Liei Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Mircea Draghici la Transporturi."Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a decis:1. A admis cererea formulata de prim-ministrul Romaniei si a constatat existentaconflictului juridic de natura constitutionala intre presedintele Romaniei, pede o parte, si Guvern, reprezentat de prim-ministru, pe de alta parte, generatde refuzul presedintelui Romaniei de a emite decretele de revocare din functiea doi ministri si/sau de a emite decretele de constatare a vacantarii functiilorde ministru ca urmare a demisiilor celor doi ministri;2. Presedintele Romaniei urmeaza sa emita de indata decretele de constatare avacantarii celor doua functii de ministru;3. Presedintele Romaniei urmeaza sa raspunda, de indata, in scris si motivat,propunerilor inaintate de prim-ministrul Romaniei cu privire la numirile infunctia de ministru.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica, potrivit art.36 dinLegea nr.47/1992, prim-ministrului si presedintelui Romaniei", se arata in decizia CCR.La sfarsitul lunii noiembrie, coalitia PSD-ALDE a anuntat o remaniere consistenta a Guvernului Dancila. Astfel, la Cotroceni au ajuns 8 propuneri de revocare din functie si tot atatea de numire.Presedintele Iohannis a semnat doar 6, refuzand demiterea lui Paul Stanescu de la Ministerul Dezvoltarii si a lui Lucian Sova de la Ministerul Transporturilor. Asta pentru ca erau propusi sa-i inlocuiasca Ilan Laufer si, respectiv, Lia Olguta Vasilescu.Vasilescu fusese revocata de la Ministerul Muncii, seful statului acceptand numirea in locul ei a lui Marius Budai. Astfel, ea a ramas pe dinafara Guvernului.Insa social-democratii nu au acceptat situatia si au fortat revenirea in Executiv a colegei lor. Asadar, au trimis o noua propunere la Cotroceni, in care Olguta Vasilescu era avansata pentru numirea in fruntea Ministerului Dezvoltarii. Rocada nu a fost posibila dupa ce Laufer l-a acuzat pe Iohannis ca e antisemit si, de aceea, nu-l numeste ministru, asa ca la Transporturi s-a mers cu propunerea lui Mircea Draghici.Printre altele, Draghici este cel care a cosemnat, alaturi de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, legea care nu doar ca i-ar scapa pe sefii Parlamentului de dosare si condamnari, dar le-ar permite si sa obtina despagubiri de la stat.Iohannis nu a dat niciun raspuns acestei a doua propuneri, declarand in mai multe randuri ca "e in analiza". Situatia a fost gasita drept inacceptabila de catre Dancila, care a sesizat Curtea Constitutionala.