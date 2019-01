Dancila il anunta pe Iohannis ce interimari propune la Dezvoltare si Transporturi

Mesaj pentru Iohannis: Dati motivarea cum prevede Constitutia

Odiseea unei remanieri

Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propus pentru asigurarea interimatului la Transporturi, iar ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, este propus pentru preluarea interimatului la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice."Am propus desemnarea ministrilor interimari pentru a asigura continuitate in activitatea guvernamentala in toate domeniile, inclusiv la Transporturi si Dezvoltare, portofolii cheie in derularea unor proiecte importante de investitii. Este vital insa, avand in vedere contextul actual, sa gasim solutii definitive privind numirile titularilor pentru cele doua functii", e citata Dancila intr-un comunicat al Guvernului remisPremierul il ataca din nou pe Iohannis pentru ca i-a refuzat pe Draghici si Olguta Vasilescu fara sa prezinte si motivele."Guvernul isi intelege pe deplin responsabilitatile guvernarii si cele ce decurg ca urmare a preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene.Pentru punerea in aplicare a Programului de Guvernare este nevoie de implicarea deplina a tuturor membrilor Cabinetului, atat in cadrul sedintelor de Guvern, cat si in activitatea fiecarui ministru, in domeniul sau de activitate, cu efecte concrete pentru romani, precum plata salariilor si asigurarea continuitatii activitatii.Totodata, este vital ca la prima reuniune a Guvernului Romaniei cu Colegiul Comisarilor europeni, care va avea loc in aceasta saptamana la Bucuresti, sa participe titulari ai tuturor portofoliilor, cu atributii depline in exercitarea functiilor.Guvernul Romaniei asteapta in continuare motivarea presedintelui Romaniei cu privire la refuzul pentru propunerile inaintate anterior de numire a ministrilor Transporturilor si Dezvoltarii, asa cum prevede Constitutia Romaniei si cum precizeaza deciziile Curtii Constitutionale", se mai arata in comunicat.La jumatatea lunii noiembrie, Dancila i-a transmis lui Iohannis o lista cu 7 ministri pe care vrea sa ii inlocuiasca. Presedintele a semnat toate decretele, mai putin cele prin care erau inlocuiti Lucian Sova si Paul Stanescu, asa ca cei doi au fost fortati de colegi sa isi dea demisia.Sesizata de coalitia de guvernare, in data de 19 decembrie, CCR a decis ca presedintele nu poate refuza revocarea unor ministri, daca premierul i-o cere.Iohannis a amanat insa mai multe saptamani o decizie, dupa care a informat-o pe Dancila, inainte de Anul Nou, ca nu ii va numi pe Vasilescu si Draghici, iar pe 4 ianuarie Iohannis a anuntat oficial ca PSD trebuie sa "mai incerce o data"