Dancila l-a somat pe Iohannis sa convoace de urgenta CSAT, dar presedintele face sedinta abia pe 4 septembrie

"Secretariatul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a initiat procedurile pentru emiterea unei hotarari a Consiliului referitoare la rectificarea bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale pentru anul 2018, cu acordul individual al membrilor Consiliului, notificand in acest sens si Ministerul Finantelor Publice in data de 21 august a.c.Conform art. 6 alin. (3) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, pentru emiterea unei hotarari a Consiliului este nevoie de consensul membrilor acestuia.Intrucat, presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis convocarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru data de marti, 4 septembrie a.c., ora 13:00,Secretariatul CSAT a respectat procedurile de lucru ale Consiliului, stabilite prin legea si regulamentul de organizare si functionare", potrivit Administratiei Prezidentiale.Amintim ca Guvernul a trimis presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei CSAT, miercuri , in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale."Guvernul Romaniei a trimis, seara trecuta (marti - n.red.), presedintelui Romaniei solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii in vederea analizarii si avizarii propunerilor de rectificare a bugetelor institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale, cuprinse in proiectul primei rectificari a bugetului de stat pe anul 2018.Executivul a facut acest demers in temeiul art. 6 (alin 2) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Solicitarea de convocare a CSAT, in regim de urgenta, are in vedere necesitatea adoptarii primei rectificari bugetare din acest an pentru asigurarea resurselor necesare platii cheltuielilor obligatorii ale bugetului general consolidat, respectiv drepturi de natura salariala, cheltuieli cu asistenta sociala, echilibrarea bugetelor locale, cheltuieli pentru plata contributiei Romaniei la Uniunea Europeana, precum si finantarea activitatilor de combatere a pestei porcine africane", anunta Executivul intr-un comunicat remismiercuri dimineata.A.D.