Iohannis a acceptat ca Ana Birchall sa fie ministrul Justitiei si i-a scris lui Dancila de ce Corlatean nu merita sa fie in Guvern

Corlatean, probleme de moralitate si reputatie

Astfel, odata ce decretele vor fi publicate in Monitorul Oficial, Ana Birchall devine ministru plin pentru Justitie, Natalia Intotero se intoarce la Ministerul Diasporei, dupa ce a ratat un loc in Parlamentul European, iar Fondurile Europene vor fi conduse de Roxana Minzatu.Este a doua oara cand Iohannis accepta ca ministru pentru Romanii de Pretutindeni sa fie Natalia Intotero, social-democrata facadu-se remarcata in trecut pentru criticile aduse romanilor plecati din tara."Exista solutii. Te poti angaja sa ai trei meserii, sa muncesti, si cu siguranta rezultatele vor fi la fel din punct de vedere material. Dati-mi exemplu de un roman plecat in strainatate care munceste acolo, castiga un salariu, isi plateste cheltuielile si dupa aceea cu cat mai ramane. (...) Daca oamenii ar fi mai constiinciosi, daca ar avea ambitie si vointa...", spunea Intotero in 2013 Viorica Dancila il dorea si pe Titus Corlatean pe postul de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, functie ocupata pana acum de Ana Birchall.Iohannis ii explica lui Dancila, in scrisoare, ca reputatia stirbita de modul in care a exercitat in trecut alte functii publice il impiedica acum sa faca parte din Executiv."Analizand indeplinirea conditiilor legale, precum si a criteriilor referitoare la corespunderea pentru functie a candidatului propus, statuate prin jurisprudenta instantei constitutionale, consider ca persoana propusa, cerinta esentiala pentru exercitarea demnitatii de viceprim-ministru si pentru gestionarea domeniului complex al implementarii parteneriatelor strategice ale Romaniei, intrucatIn consecinta,de numire in functia de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei a domnului Titus Corlatean", se arata in scrisoarea lui Iohannis.In plus, presedintele ii precizeaza Vioricai Dancila si cateva dintre trasaturile pe care ar trebui sa le aiba viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei."Pe langa respectarea conditiilor prevazute de lege, in mod necesar, ar trebui sa raspunda si cerintelor referitoare la pregatirea generala, pregatirea in specialitatea domeniului, experienta in materie, instruirea si aptitudinile pentru functia in domeniu, reputatia nestirbita si moralitatea", conchide Iohannis.