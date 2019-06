Iohannis a semnat decretul pentru numirea Anei Birchall vicepremier pentru parteneriate strategice

Ziare.

com

"Eu cred ca domnul presedinte nu are motive sa respinga aceasta propunere avand in vedere ca Ana Birchall a fost vicepremier pe parteneriat strategic", a afirmat Dancila, marti.De altfel, Presedintia a anuntat semnarea decretului de numire a Anei Birchall, viceprim-ministru interimar pentru implentarea partenriatelor strategice."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 11 iunie a.c., decretul pentru desemnarea doamnei Ana Birchall, ministrul justitiei, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, interimar", se arata in mesajul Presedintiei.Ana Birchall este si ministru al Justitiei.