"Iohannis anunta de la Viena ca va merge la sedintele de guvern. Ce prevede Constitutia"

Grebla: Presedintele ar incalca principiul competentelor partajate ale puterilor statului

"Am solicitat agenda. Am constatat din partea dnei premier o dorinta de colaborare. In repetate randuri m-a invitat sa colaboram. Iata ca voi colabora: voi merge la sedintele de guvern", a spus Iohannis.Decizia presedintelui vine intr-un moment in care se discuta foarte mult despre posibilitatea ca Guvernul sa dea o ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, despre care seful statului a spus, marti, ca ar fi o eroare."Ar fi o eroare grava o astfel de ordonanta. O eroare foarte grava pentru Romania", a subliniat Iohannis.Intrebat daca mai ia in calcul organizarea unui referendum privind Justitia, Klaus Iohannis a spus: "Cu siguranta despre acel referendum mai vorbim."Secretarul sgeneral al Guvernului, Toni Grebla, a declarat, marti, ca prezenta presedintelui Klaus Iohannis la toate sedintele Executivului ar echivala cu incalcarea principiului competentelor partajate ale institutiilor, autoritatilor si puterilor statului."Eu sunt convins ca declaratia (presedintelui Klaus Iohannis - n.red.) este una politica, pentru ca daca ar fi una institutionala, ar trebui - banuiesc ca dl. presedinte stie foarte bine prevederile Cosntitutiei si care sunt prerogativele sale in aceasta privinta - ar insemna daca ar dori sa participe la toate sedintele de guvern sa incalce principiul competentelor partajate ale institutiilor, autoritatilor si puterilor statului", a declarat Toni Grebla.Luni, Iohannis i-a cerut oficial Vioricai Dancila sa ii comunice inainte cu 24 de ore ordinea de zi a fiecarei sedinte de guvern, pentru a se asigura ca nu figureaza pe agenda acte normative controversate, cum ar fi aceasta OUG privind gratierea si amnistia. In replica , seful Secretariatului General (SGG), Toni Grebla, a spus, pentru Stiri pe Surse, ca: "Intotdeauna, toate sedintele de guvern le-am tinut cu respectarea regulamentului, inclusiv a articolului 39", adaugand ca "interesul presedintelui se poate manifesta in domeniile apararii, ordinii publice si politicii externe".Participarea presedintelui la sedintele de guvern este prevazuta in Constitutie.Fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a explicat pentru Ziare.com ca Iohannis poate merge la sedintele de guvern fara sa fie chemat de Dancila."Presedintele poate sa participe la dezbateri si fara sa il invite premierul, dar imi e greu sa imi imaginez ca presedintele ar putea sa stea toata ziua la Palatul Victoria ca sa ii vegheze sa nu dea ordonantele. Este de neimaginat asa ceva.Atunci cand s-a intamplat (ianuarie 2017 - n.red.), presedintele Iohannis a fost invitat de dl Grindeanu. Acum, ganditi-va ca ei pot sa tina sedinta in pod, ca in Kafka.Dar daca doamna prim-ministru a spus ca nu semneaza ordonanta, de ce va mai bateti capul? E un om serios. Adica se presupune ca un sef de guvern este un om serios, ca de aceea a fost pus acolo", ne-a spus Augustin Zegrean.