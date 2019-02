Iohannis anunta, la 2 saptamani distanta de partenerii externi, pozitia Romaniei in cazul Venezuelei: Trebuie sa avem reactii rapide

Iohannis: Romania trebuie sa aiba in dosarele de politica externa reactii rapide, bine fundamentate si ferme

Anuntul vine dupa aproape 2 saptamani in care Romania, tara care asigura presedintia semestriala rotativa a Consiliului Uniunii Europene, a tacut, in timp ce statele democratice au recunoscut legitimitatea lui Juan Guaido de a-l inlocui pe dictatorul Nicolas Maduro.La ora actuala, Rusia si China il sprijina pe Nicolas Maduro, in timp ce 19 state europene s-au alaturat SUA, fiind gata sa il recunoasca pe Juan Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei. Italia, in schimb, a uzat de dreptul de veto, impiedicand adoptarea unei pozitii comune a Uniunii Europene."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, ca titular al deciziilor de politica externa a Romaniei si ca reprezentant al Romaniei in plan extern, in conformitate cu prevederile constitutionale, a decis recunoasterea domnului Juan Guaido in calitatea de Presedinte interimar al Venezuelei.Decizia Presedintelui Romaniei a fost luata in urma analizarii atente a situatiei, inclusiv din punct de vedere politico-diplomatic si juridic, si in contextul in care majoritatea statelor membre UE si o serie de aliati si parteneri importanti ai tarii noastre din spatiul euro-atlantic au recunoscut legitimitatea Presedintelui interimar Juan Guaido", se arata in comunicatul remis Ziare.com de Administratia Prezidentiala.Seful statului sustine si ca, "indeosebi in contextul in care tara noastra exercita Presedintia Consiliului Uniunii Europene si tinand cont de dinamica crescuta a evolutiilor internationale,, in acord cu prioritatile majore de politica externa pe care le-a urmarit consecvent pe termen lung".In comunicat Administratia Prezidentiala spune ca a cerut din 4 februarie MAE o analiza pe acest subiect, iar documentul a ajuns la Cotroceni vineri dimineata."Acest document, care prevedea, printre altele, propunerea de recunoastere a Presedintelui Adunarii Nationale, Juan Guaido, drept Presedinte interimar al Venezuelei, a fost aprobat imediat de catre Presedintele Romaniei", se mai arata in comunicat.