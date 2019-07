Iohannis, atac la Guvernul Dancila: Sa uite de referendumuri absurde, sa isi asume raspunderea

Dancila vrea referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie

Declaratia sefului statului vine in contextul in care Dancila a spus sambata seara ca isi doreste organizarea unui referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. Seful statului a subliniat ca in cadrul CSAT de marti va veni cu mai multe solutii punctuale, pentru a se preveni repetarea unor asemenea tragedii, astfel incat "Guvernul sa nu se mai planga ca nu stie ce are de facut"."Sunt solutii punctuale, cu care voi veni in CSAT, pentru ca Guvernul sa nu se mai planga ca nu stie ce are de facut., pentru ca ei sunt cei care pot lua decizii si sa adopte solutiile pe care oamenii competenti din sistemul de justitie le stiu", a declarat Klaus Iohannis.In ceea ce priveste apelul facut de premierul Viorica Dancila de a nu fi politizata tragedia de la Caracal, seful statului a spus ca ar fi un indemn onest doar daca ar veni de la oameni onesti.Atunci cand vine de la cei care au masacrat legi, precizeaza presedintele, acest apel nu are nicio credibilitate si nicio valoare."Am auzit apelurile doamnei premier de a nu politiza aceasta situatie. Ar fi un indemn onest doar daca ar veni de la oameni onesti, care cauta deschis si sincer solutii pentru rezolvarea situatiei.Atunci cand vine de la cei care au masacrat legi, au dat afara oameni competenti pentru a-si numi apropiatii in functii, au scazut pedepsele unor infractori si au vrut sa isi subordoneze politic toata justitia pentru a scapa de raspundere, atunci cand acesti oameni vorbesc despre referendumuri legate de justitie,Politizarea Ministerului Afacerilor Interne este, din pacate, o realitate in Romania anului 2019!", a atras atentia Klaus Iohannis.Presedintele Klaus Iohannis a lansat, duminica seara, o serie de atacuri extrem de dure asupra guvernului, dupa crimele oribile de la Caracal.Amintim ca suspectul principal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, duminica, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei. Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatulul Cotroceni, seful statului a acuzat guvernul ca a calcat in picioare Legile justitiei si Codurile penale si i-a cerut sa abroge modificarile facute.Premierul Viorica Dancila a sustinut, sambata dupa-amiaza, o conferinta de presa, in care a transmis ca isi doreste organizarea unui referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie."Analizez posibilitatea convocarii unui referendum pentru consultarea romanilor pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie", a transmis premierul, in cadrul declaratiei de presa.Insa, potrivit legii, doar presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national. Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia se stabilesc de catre acesta, prin decret. Pe de alta parte, se poate organiza referendum de interes local, la nivelul localitatilor sau al judetelor.Apoi, Dancila a venit cu precizari pe Facebook, afirmand ca vrea referendum privind pedepse drastice - inchisoarea pe viata sau castrarea chimica. "Stimati oameni politici, vorbim de analiza oportunitatii unui referendum pentru implementarea unor pedepse drastice pentru criminali, violatori si pedofili, precum inchisoarea pe viata sau castrarea chimica. Aceste masuri au nevoie de o validare populara inainte de a fi aplicate. Nu vedeti necesara o consultare publica pentru introducerea unor astfel de masuri? Nu vi se pare normal sa fie adoptate doar cu acordul cetatenilor romani?", a postat ea pe pagina de socializare.