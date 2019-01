Iohannis i-a trimis doua scrisori lui Dancila in care ii explica de ce i-a respins ministrii propusi la Transporturi si Dezvoltare

Ziare.

Lia Olguta Vasilescu a fost propusa initial de premier la Ministerul Transporturilor, iar Ilan Laufer la Ministerul Dezvoltarii.In prima scrisoare , seful statului explica de ce a refuzat propunerea la Dezvoltare: pentru ca documentatia ce insotea propunerea nu indeplinea conditiile prevazute de art. 105 din Constitutie."In ceea ce priveste propunerea de numire a domnului Harry-Ilan Laufer in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice constat ca dinprivind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor pentru numirea in functia de membru al Guvernului", se arata in documentul transmis de Administratia Prezidentiala.Referitor la fostul ministru al Muncii, presedintele argumenteaza ca Lia Olguta Vasilescu "nu are expertiza necesara gestionarii domeniului complex al transporturilor"."In ceea ce priveste propunerea de numire a doamnei Lia-Olguta Vasilescu in functia de ministru al transporturilor, apreciez caFata de aceste motive, in conformitate cu dispozitiile art. 85 alin. (2) din Constitutie si tinand seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale, am decis sa resping propunerile de numire in functiile respective", a explicat seful statului.In, Klaus Iohannis motiveaza si refuzul de a-i numi pe Lia-Olguta Vasilescu in functia de ministru al Dezvoltarii si pe Mircea Draghici la Ministerul Transporturilor.De aceasta data, presedintele subliniaza ca propunerile primite de la premier "nu fac dovada indeplinirii conditiilor de legalitate, astfel incat sa li se poata da curs".Iohannis argumenteaza ca in propuneri nu exista vreo mentiune cu privire la indeplinirea conditiilor de legalitate, iar din documentatia transmisa nu rezulta indeplinirea conditiilor prevazute de art. 105 din Constitutie si de art. 2 din Legea nr. 90/2001."Urmare adresei dumneavoastra nr. 5/6690 din data de 22 noiembrie 2018 precum si adreselor nr. 5/5864 si nr. 5/5865, ambele din data de 30 noiembrie 2018, prin care ati inaintat propunerea de numire in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice a doamnei Lia-Olguta Vasilescu, respectiv de numire in functia de ministru al transporturilor a domnului Mircea-Gheorghe Draghici, ca urmare a propunerii de revocare/de constatare a vacantei functiei,Vazand incidenta dispozitiilor art. 85 alin. (2) precum si ale art. 105 din Constitutie si tinand seama de jurisprudenta Curtii Constitutionale,Constatand ca inprivind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor pentru numirea in functia de membru al Guvernului,Va aduc la cunostinta ca propunerile de numire in functia de membru al Guvernului, inaintate la data de 22 noiembrie 2018, respectiv 30 noiembrie 2018,", se arata in document.Klaus Iohannis a anuntat inca de vineri ca va respinge noile propuneri ale premierului Viorica Dancila pentru ministerele Transporturilor si Dezvoltarii , si anume, Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu.Administratia Prezidentiala anunta, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului prin demisia lui Paul Stanescu , viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.Totodata, seful statului a semnat decretul de vacantare a postului de ministru al Transporturilor, dupa demisia lui Lucian Sova. Cele doua ministere functioneaza cu ministri demisionari de o luna.