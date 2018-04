Iohannis ii cere demisia Vioricai Dancila: Nu face fata functiei de premier. Transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate

doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru a Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei

Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.

eu retrag increderea acordata doamnei Dancila.

doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru a Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei

Iohannis s-a intalnit miercuri si cu conducerea BNR

Ziare.

com

Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnirea stabilita la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate."In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa:Este juramantul pe care il depunem noi.Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie,", a declarat seful statului.- Ar fi trebuit sa am o intalnire la ora 11:00 cu doamna Dancila. Acea intalnire nu s-a mai tinut, dar asta nu are nicio importanta si nu schimba cu nimic lucrurile pe care am intentionat sa le comunic azi romanilor.- Intalnirea urma sa aiba ca tema centrala conflictul dintre Guvern si PSD, pe de-o parte, si BNR, de cealalta parte. Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat si vreau sa repet doua lucrurui.- Rolul BNR este foarte clar si calitatea principala este independenta ei fata de vointa politica, fata de Guvern si alte autoritati. Este foarte clar ca PSD pune sub semnul intrebarii aceasta independenta. S-a vazut din unele declaratii ale reprezentantilor PSD-ului si ma ingrijoreaza.- Este de dorit ca politicile BNR si ale Guvernului sa fie discutate. Pentru ca nu s-a intamplat acest lucru, am vrut sa mediez intre ei. Doamna Dancila nu a inteles acest lucru.- Saptamana trecuta,Daca discutam de documente secrete trebuia sa fie consultat presedintele, lucru care nu s-a intamplat.- In Constitutie, se statueaza si se stie ca este nevoie in interesul Romaniei de o consultare institutionala intre premier si presedinte, ca este nevoie in interesul Romaniei, nu a cuiva particular, ca institutiile publice sa colaboreze. Aceste nevoi nu au fost intelese de doamna Dancila.- In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa:Este juramantul pe care il depunem noi. Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale.- Avand in vedere acestea,- Pot sa trag o concluzie,**********************Invitatia catre premierul Dancila a fost lansata de presedinte in urma cu doua zile, dupa ce luni afirmase ca vrea sa medieze conflictul dintre Guvernul Dancila si Banca Nationala a Romaniei , pentru ca s-a mers prea departe cu declaratiile contondente.Joi, seful statului a anuntat ca se va intalni vineri cu premierul Viorica Dancila , pentru a incerca sa medieze conflictul dintre Guvern si BNR pe tema cresterii inflatiei."Maine (vineri - n.red.) ma viziteaza doamna Dancila si sper ca intr-un viitor foarte apropiat, poate dupa vacanta de 1 Mai, sa se inteleaga cele doua parti direct (Guvernul si BNR - n.red.). Sa se intalneasca si sa clarifice problemele. Nu e normal sa apara aceste abordari contondente intre doua institutii importante", a declarat, joi, Klaus Iohannis.Insa, pe langa tema conflictului dintre Guvern si BNR, la intalnirea de azi ar fi urmat sa se discute si pe subiectul plecarii premierului Viorica Dancila in Israel.Iohannis a afirmat joi ca o va intreba pe Viorica Dancila in ce calitate a plecat in Israel, "fara sa sufle o vorba" si sa ii dea macar un telefon, din politete.Miercuri, seful statului i-a primit la Cotroceni pe Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, si Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR.La finalul intalnirii, presedintele Klaus Iohannis a transmis ca independenta Bancii Nationale a Romaniei in legatura cu deciziile de politica monetara este esentiala, aceasta fiind o conditie fundamentala pentru un stat membru al Uniunii Europene."Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri o intrevedere cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei, reprezentata de domnul Guvernator Mugur Isarescu si domnul Prim-viceguvernator Florin Georgescu. Aceasta intalnire a fost ocazionata de necesitatea consultarilor in privinta medierii disputelor dintre Guvern si BNR, referitoare la riscurile cu care Romania se confrunta in prezent in ceea ce priveste inflatia si coordonarea politicilor economice.In cadrul discutiilor, a fost analizata situatia macroeconomica existenta, context in care Presedintele Romaniei a subliniat ca este esentiala independenta Bancii Nationale a Romaniei in legatura cu deciziile de politica monetara, aceasta fiind o conditie fundamentala pentru un stat membru al Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale remis