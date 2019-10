Iohannis il refuza pe Hurduc la Educatie si o someaza pe Dancila sa se duca in Parlament

Iohannis acuza lipsa de respect

Dancila propune 7 noi interimari

Gabriel Les, ministrul Apararii, interimar la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Daniel Suciu, actualul ministru al Dezvoltarii, interimar la Justitie Nicolae Hurduc, ministrul Cercetarii, sa devina interimar la Educatie Ioan Denes, ministrul Apelor si Padurilor, interimar pentru functia de vicepriministru si ministru interimar al Mediului; Niculae Badalau, ministrul Economiei, interimar la Ministerul Energiei; Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri interimar la Relatia cu Parlamentul; Alexandru Petrescu, ministrul Comunicatiilor, in functia de vicepriministru pentru parteneriate strategice

Rezidentiatul se amana din lipsa de ministru

"Insistenta cu care prim-ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul Parlamentului pentru un nou guvern genereaza gravul blocaj in care se adancesc institutiile statului roman. Cu fiecare zi, se vad noi consecinte negative majore, ultimul exemplu fiind organizarea examenului de rezidentiat.Prin recenta sa decizie, Curtea Constitutionala a statuat in mod clar ca, odata cu iesirea ALDE de la guvernare, presedintele Romaniei poate numi ministri titulari numai cu aprobarea prealabila a Parlamentului. Nici nu era nevoie de o decizie a CCR pentru a se constata evidenta necesitatii de a respecta un articol din Constitutie.Daca ar fi actionat cu buna-credinta si ar fi dorit cu adevarat sa evite orice blocaje, doamna Dancila ar fi trebuit, asa cum i-am cerut, sa mearga in Parlament si sa obtina validarea pentru noul sau Guvern", noteaza seful statului.Intr-o declaratie de presa remisade Administratia Prezidentiala, Iohannis anunta capentru ca Nicolae Hurduc sa devina interimar la Ministerul Educatiei si ii explica de ce aceasta desemnare ar incalca legea fundamentala."Daca doamna Dancila nu intelege nici acum sensul deciziei Curtii Constitutionale, ii mai explic inca o data, in mod public: este fara echivoc faptul ca, pentru numirea unui ministru titular la Educatie, premierul trebuie sa se prezinte in Parlament.Prin solicitarea adresata astazi,fortand instituirea unui al doilea interimat succesiv la Ministerul Educatiei Nationale, in conditiile in care pentru acest portofoliu domnul ministru Daniel Breaz a exercitat aceasta functie timp de 45 de zile, durata maxima permisa de articolul 107 din Constitutie", arata presedintele.Iohannis subliniaza ca "singura autoritate competenta sa se exprime cu privire la demersurile prim-ministrului si activitatea Guvernului ramane Parlamentul, iar, din aceasta perspectiva, dezbaterea motiunii de cenzura reprezinta cadrul cel mai adecvat".Nu in ultimul rand, presedintele sustine ca "anuntul de astazi al Ministrului Sanatatii arata incapacitatea actualei guvernari de a organiza admiterea la rezidentiat si de a gestiona resursa umana din sanatate, resursa vitala pentru buna functionare a sistemului".Iohannis acuza o "lipsa de respect fata de absolventii de medicina si fata de profesia medicala in general, fata de pacient si fata de cetatean", despre care spune ca este o caracteristica a Guvernului PSD.Presedintele pune accent pe faptul ca multi tineri absolventi de Medicina aleg sa plece din tara si ca un student are nevoie sa stie din timp detaliile cruciale despre cel mai important examen din viata sa profesionala."Organizarea rezidentiatului ar fi trebuit sa se faca pe baza unei metodologii clare, iar Guvernul este cel care a intarziat nepermis de mult, ca in fiecare an, aprobarea acesteia. Mai mult, acest examen este ingreunat si intarziat suplimentar anual si de numeroasele etape birocratice.Studentii au nevoie de predictibilitate si stabilitate si nu este normal ca pentru cel mai important examen din viata lor profesionala sa afle detalii cruciale, precum numarul de posturi disponibile sau data examenului, cu doar cateva saptamani inainte.Amanarea examenului de rezidentiat, o etapa esentiala care defineste parcursul profesional al oricarui student la medicina, constituie o dovada in plus a esecului Guvernului PSD.Aceasta situatie, care denota o delasare jenanta in raport cu o tema de o asemenea relevanta pentru sistemul de sanatate, arata dimensiunile dezastrului unui guvern lipsit de competenta si viziune., Romania are nevoie urgent de un nou guvern responsabil, care sa imbunatateasca rapid acest proces", conchide seful statului.Premierul Viorica Dancila i-a trimis, mai devreme vineri, presedintelui Klaus Iohannis o scrisoare in care ii solicita sa numeasca interimari la mai multe ministere ramase fara titulari.Este vorba despre:Examenul de rezidentiat care ar fi trebuit sa aiba loc in 17 noiembrie a fost amanat cu o luna, a anuntat vineri dimineata ministrul Sanatatii, Sorina Pintea "Suntem in imposibilitatea de a sustine examentul de rezidentiat la data programata. Desi am sperat sa nu ajungem in aceasta situatie si am sperat ca vom avea un ministru al Educatiei in baza propunerii transmise de catre premier presedintelui Romaniei, iata ca ne vedem nevoiti sa luam o decizie de amanare a concursului pentru binele celor care doresc sa se specializeze pentru a ingriji si a ajuta semenii.Aceasta situatie putea fi evitata, daca omul cu cea mai mare functie in stat ar fi inteles sau nu macar i-ar fi pasat. Jocurile politice nu trebuie sa afecteze sanatatea. Sanatatea nu are culoare politica domnule presedinte", a sustinut Pintea, intr-o conferinta de presa.B.B.