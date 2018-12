Iohannis nu accepta noii ministri: Rezolvam la CCR. De facto, Romania nu are prim-ministru. Guvernul e condus de infractorul Dragnea

LIVE TEXT

de facto, Romania nu are premier.

Aceasta doamna nu intelege cum functioneaza statul. Nu suntem pusi sa trimitem hartii.

PSD si-a pierdut sub Dragnea capacitatea de a actiona politic.

PSD incearca sa isi impuna vointa prin politica pumnului in gura.

astept decizia CCR si actionez constitutional

Nu blocam activitatea Guvernului.

acest guvern e condus de infractorul Dragnea prin interpusi

Dancila a sesizat CCR

Iohannis analizeaza, Olguta Vasilescu e in afara Guvernului, Transporturile raman in aer

Insa seful statului spune ca CCR nu are cum sa rezolve aceasta problema pentru ca nu este una constitutionala, ci politica si a sustinut ca Romania nu are, de facto, premier."Doamna prim-ministru a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la Curtea Constitutionala. Probabil, CCR va da un raspuns. Dati-mi voie sa va spun ca nu va rezolva problema.CCR nu are cum sa rezolve problema, fiindcaO sa va spun care sunt cele doua cauze ale acestei probleme politice. Prima este caA doua cauza e inabilitatea PSD de a face politica de orice fel", a subliniat Iohannis, intr-o declaratie de presa de la Palatul Cotroceni.Asadar, seful statului va astepta decizia CCR in acest caz, iar apoi va actiona constitutional. "Deocamdata", a completat Iohannis.El a precizat ca atat Viorica Dancila, cat si "cine o dirijeaza" s-au grabit sa sesizeze CCR fara sa astepte o discutie oficiala intre cele doua institutii ale statului.Iohannis spune ca la sedinta CSAT ar fi vrut sa vorbeasca cu Dancila pe aceasta tema, pentru ca ambele parti sa isi prezinte argumentele: premierul sa explice de ce a facut aceasta remaniere, iar el sa spuna motivele pentru care refuza noii ministri.si o astfel de discutie in marja CSAT ar fi fost buna. Ar fi fost elegant si as fi aflat argumentele, iar domnia sa ar fi aflat argumentele mele. Acum le va afla la Curtea Constitutionala", a explicat Iohannis.De asemenea, presedintele l-a atacat din nou pe liderul PSD afirmand ca Guvernul este condus de "infractorul Liviu Dragnea prin interpusi".- Se aude ca doamna premier a trimis o solicitare de rezolvare a unui conflict la CCR. Probabil, CCR va da un raspuns. Dati-mi voie sa va spun ca CCR nu are cum sa rezolve problema, pentru ca nu este una constitutionala, e una politica.- O sa va spun si care sunt cele doua cauze. Prima este ca,A doua este totala inabilitate a PSD de a face politica.- Doamna premier a trimis o solicitare de remaniere a Guvernului, apoi alta. Apoi mi-a mai trimis niste hartii.- Doamna premier m-a sunat ieri si m-a intrebat daca am terminat analiza si cand dau un raspuns. I-am spus ca azi nu si ca ii voi da un raspuns.- As fi asteptat sa ma intrebe de ce nu dau un raspuns, care este problema.Suntem pusi pentru a rezolva problemele Romaniei. Asta se face inclusiv prin colaborare si dialog institutional.- A doua cauza a acestei probleme politice e totala inabilitate a PSD de a face politica.PSD nu mai stie sa faca politica. Este foarte grav.- PSD legifereaza foarte, foarte prost si asta nu e o afirmatie pe care o fac asa, fiindca nu-mi place PSD. Am cerut date pentru a vedea care este calitatea legilor date de aceasta majoritate controlata de PSD. In 35 de randuri m-am adresat CCR, pentru ca am considerat ca majoritatea legilor PSD sunt proaste.- In peste 25 de cazuri CCR mi-a dat dreptate si a declarat actele respective, legile neconstitutionale sau partial neconstitutionale. Va dati seama ce inseamna asta. Intr-un singur an, peste 25 de legi neconstitutionale.- In afara de asta, PSD nu mai este capabil sa negocieze politic.Se vede in Parlament si in modul in care functioneaza Guvernul.- Daca s-a ajuns in aceasta faza, sa se cheme CCR sa stabileasca ce este de facut,- Sunt multe hartii trimise de Guvern, cu anexe si vor fi explicate in detaliu in documentele trimise la CCR.- Ma intrebati de asa-numitul termen rezonabil. Cum m-am asteptat ca aceasta chestiune sa apara in discutie, m-am documentat un pic cum actioneaza pesedistii.- Aflam, de exemplu, ca la Senat s-a depus o solicitare de acceptare a urmaririi penale pentru o persoana, presedintele Senatului, intr-o chestiune. Am asteptat un vot, intr-un termen rezonabil.- Ei, ce ganditi, Parlamentul controlat de majoritatea PSD-ista a considerat ca un termen rezonabil este 2-3 luni si au amanat dezbaterea si votul pana in februarie. Si atunci, cu siguranta, putem cu totii sa ne inspiram de aici ca, daca avem de-a face cu PSD-ul, un termen rezonabil poate fi considerat si 2-3 luni de zile.Ministrul Transporturilor ne-a spus foarte clar ca el este ministru si actioneaza corect si bine pana cand in Monitorul Oficial apare decretul de eliberare din functie.- Este evident ca- Cine o dirijeaza pe doamna premier nu are deloc rabdare. Dupa prima cerere de revocare, nu a asteptat sa spun de ce nu accept, a trimis imediat a doua cerere.- A fost intentia mea sa o chem la discutii, dar doamna premier s-a grabit. Avem marti CSAT si o astfel de discutie in marja CSAT ar fi fost buna. Ar fi fost elegant si as fi aflat argumentele, iar domnia sa ar fi aflat argumentele mele. Acum le va afla la Curtea Constitutionala.*****Dancila l-a acuzat pe Iohannis ca face jocuri politice si saboteaza astfel succesul presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene."Cred ca nu jocul politic trebuie sa fie cel care sa dicteze in aceasta perioada, e important interesul Romaniei. Ne dorim sa exercitam cu succes presedintia rotativa in toate domeniile si acest lucru se poate face conferind intreaga autoritate si legitimitate intregului Cabinet. De aceea, astazi am sesizat CCR pentru a solutiona acest blocaj creat de dl presedinte.Nu ne-am dorit acest lucru, nu imi doresc acest lucru, dar intersul Romaniei e mai presus de ambitii, joc politic sau o campanie eletorala", a spus Dancila vineri, la inceputul sedintei de guvern.Premierul anuntase inca de joi ca va face acest demers, pentru ca l-a sunat pe Iohannis si acesta i-a raspuns ca "inca mai analizeaza pana saptamana viitoare"."L-am sunat pe domnul presedinte. Am vrut sa vad ce se va intampla, daca va nominaliza cei doi ministri, avand in vedere ca suntem in perioada premergatoare preluarii Presedintiei Consiliului UE. Domnul presedinte a spus ca inca mai analizeaza. Pana saptamana viitoare nu va lua nicio decizie. Deci ne vedem obligati sa facem aceasta sesizare la Curtea Constitutionala, pentru ca avem o presedintie de preluat si nu ne putem juca cu astfel de lucruri", a declarat joi premierul Viorica Dancila."Presedintele a spus ca o sa mai analizeze pana saptamana viitoare. Daca imi dadea o data, va spuneam. Da, maine (vineri - n.red.) vom sesiza Curtea Constitutionala", a mai spus premierul.Intrebata daca a trimis la Palatul Cotroceni demisiile ministrilor Paul Stanescu si Lucian Sova, Viorica Dancila a raspuns: "Da, saptamana trecuta, luni cred. Maine (vineri, n.red.) demisia ministrului Transporturilor Lucian Sova implineste 15 zile. (...) Am cerut acum toate informatiile sa vedem care este situatia". Klaus Iohannis a anuntat de saptamana trecuta ca va lua o decizie dupa 1 Decembrie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare. Seful statului i-a respins pe Ilan Laufer la Dezvoltare si Lia Olguta Vasilescu la Transporturi , noile propuneri ale premierului Viorica Dancila fiind Lia Olguta Vasilescu pentru portofoliul de ministru al Dezvoltarii si Mircea Draghici pentru Transporturi.Joi, Viorica Dancila a anuntat ca l-a sunat pe presedinte pentru a afla ce are de gand sa faca si acesta i-a raspuns ca va analiza pana saptamana viitoare.