Iohannis: Nu vor exista taieri de salarii si pensii. PSD sa nu cheltuie banii romanilor!

Ziare.

com

In plus, seful statului a avertizat actualul Cabinet Dancila, devenit interimar dupa trecerea motiunii, sa nu cheltuie banii romanilor pe ultima suta de metri inainte de a pleca de la Palatul Victoria."Este nevoie de un guvern care inchide cu responsabilitate bugetul pe anul 2019. Si in acest context este important de subliniat siEste nevoie de un guvern, urgent, care vine si repara greselile facute de PSD in economie. Si aici vreau sa fac o afirmatie si stiu foarte bine ce spun, cu toata claritatea:. Si spun acest lucru pentru a contrazice o afirmatie mincinoasa a pesedistilor.Vreau sa repet: nu vor exista taieri de salarii si pensii", a aratat presedintele Iohannis.Pe de alta parte, presedintele nu a anuntat azi numele noului premier , cu toate ca a spus ca este nevoie urgent sa fie instalat un nou guvern.Seful statului a precizat ca urmeaza sa desemneze un nou prim-ministru luni sau marti, dupa o noua runda de discutii cu partidele parlamentare, consultari ce vor avea loc intr-o formula mai restransa.