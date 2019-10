Iohannis avertizeaza, dupa ce Negrescu a fost propus comisar european: Nu are nicio legitimitate! UPDATE: Ce ii raspunde Dancila

Comisia Europeana sta dupa Romania

"Premierul demis, Viorica Dancila, nu are nicio legitimitate de a propune un candidat din partea Romaniei pentru pozitia de comisar european.Premierul demis, doamna Viorica Dancila, refuza sa inteleaga ca odata cu pierderea calitatii de prim-ministru a pierdut si orice legitimitate de a mai face vreo propunere pentru pozitia de comisar european, care ii revine Romaniei", a transmis Iohannis, intr-un comunicat de presa remisSeful statului o avertizeaza pe Dancila sa nu trimita aceasta propunere catre Bruxelles.Desemnarea unui comisar european din partea tarii noastre de catre un guvern care nu mai are niciun fel de atributii constitutionale si legale in acest sens este un gest iresponsabil, de sfidare atat a cetatenilor romani, cat si a partenerilor europeni", a continuat Iohannis.Seful statului a adaugat ca doar un nou guvern investit de Parlament are intreaga legitimitate, dar si obligatia de a transmite urgent la Bruxelles o propunere de comisar european."Este esential ca un nou Cabinet sa obtina cat mai repede votul Legislativului pentru a rezolva toate problemele stringente generate de guvernarea dezastruoasa a PSD, inclusiv desemnarea unui candidat credibil si profesionist din partea Romaniei in Comisia Europeana.Tergiversarea in Parlament de catre PSD a procedurilor care sa duca la votarea noului Executiv nu face altceva decat sa dauneze si mai mult credibilitatii tarii noastre, deja afectate de Guvernul Dancila", a incheiat el.Precizam ca Viorica Dancila a confirmat, marti, ca Victor Negrescu este noua propunere a Guvernului pentru functia de comisar european , precizand ca o scrisoare in acest sens va fi trimisa chiar azi la Bruxelles.Ulterior reactiei lui Iohannis, Dancila i-a raspuns, acuzandu-l ca "saboteaza" Romania."Am vazut iesirea furibunda a Presedintelui Iohannis cu privire la desemnarea comisarului european din partea Romaniei, inca o incercare de sabotare a intereselor tarii. Il informez pe Klaus Iohannis ca decizia de a ne desemna urgent comisarul este o obligatie a Guvernului Romaniei si este ferm si explicit solicitata in scrisoarea presedintelui ales al Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen.Se poate vedea ca acest document se afla si in atentia dumnealui, dar alege sa dezinformeze o tara intreaga in scop electoral. Este rusinos si este riscant pentru interesul si imaginea Romaniei", a scris pe Facebook Viorica Dancila.Aceasta a precizat ca, indiferent daca ii convine sau nu presedintelui, "acesta este procesul firesc si corect pe care tara noastra trebuie sa il urmeze". Despre Negrescu Dancila sustine ca e un "profesionist desavarsit, cu o vasta experienta de lucru in institutiile europene, in care am deplina incredere ca va putea gestiona cu succes acest mandat din partea Romaniei".Mandatul actualei Comisii Europene, condusa de Jean-Claude Juncker, este programat sa se incheie pe data de de 31 octombrie, insa este probabil sa fie prelungit cu cel putin o luna pentru noua Comisie Europeana este incompleta, dupa ce comisarii propusi de Franta, Ungaria si Romania au fost respinsi de Parlamentul European.Insa instabilitatea politica de la Bucuresti ar putea impinge debutul Comisiei von der Leyen pana in 2020."Pana nu se da votul de confirmare [pentru intreaga Comisie], nu vom sti cand va incepe sa functioneze noua Comisie, dar varianta de lucru la acest moment este data de 1 decembrie", a declarat Mina Andreeva, purtator de cuvant al CE.Andreeva a spus ca von der Leyen a facut presiuni pentru ca lucrurile sa se miste rapid. "Este urgent si ea se asteapta ca, odata ce va exista un guvern in functie in Romania, sa trimita un candidat cat mai repede posibil, iar ea se afla in legatura cu omologii sai din Romania pe acest subiect", a spus Andreeva.A.G.