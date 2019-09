Iohannis respinge categoric interimarii lui Dancila: Sa mearga de urgenta in Parlament

LIVE TEXT

Nu girez acest joc meschin si resping categoric propunerile inaintate de ministri interimari

E datoria si obligatia dnei premier sa mearga de urgenta in Parlament pentru a obtine votul de validare

PSD risca sa duca Romania intr-un blocaj care se poate transforma inclusiv in intarzieri in plata pensiilor si salariilor

Ziare.

com

Seful statului a spus ca vina pentru situatie apartine exclusiv lui Dancila si celor de la PSD si ca sa accepte propunerile ar insemna sa le gireze "jocul meschin" pentru putere.Iohannis i-a cerut premierului sa se duca de urgenta cu Guvernul in fata Parlamentului, asa cum ii cere Constitutia, pentru a vedea daca mai are sau nu legitimitate sa ocupe Palatul Victoria.Presedintele a aratat ca acesta e singurul mod in care se poate pune capat crizei politice generate de cei de la PSD si ALDE si ca, daca e lasata sa avanseze, situatia va avea efecte grave asupra vietii romanilor, riscand sa fie inclusiv intarzieri de pensii si salarii.Dimineata Viorica Dancila a sesizat CCR, considerand ca se afla in situatia unui conflict juridic cu presedintele Romaniei, care amana sa ii dea un raspuns in legatura cu propunerile de ministri interimari. Dancila a precizat ca sesizarea ramane valabila si daca va primi raspunsul zilele acestea, pentru ca in ea reclama si ca seful statului i-a respins si propuneri de ministri plini, cum ar fi Dana Girbovan la Justitie, fara a-si motiva decizia.- Buna ziua!- Am primit astazi din Afganistan o noua veste dureroasa. Un militar roman si-a pierdut viata la Kabul in urma unui atentat terorist. Sunt alaturi de familie si ii transmit condoleante.- Il voi decora pe bravul nostru soldat cazut la datorie cu Ordinul Steaua Romaniei.- Revenind la situatia politica, criza in care ne aflam e generata de PSD prin comportamentul iresponsabil fata de guvernarea Romaniei..- Aceasta criza tinde sa se acutizeze si sa aiba consecinte din ce in ce mai grave care vor fi resimtite de toti cetatenii.- Conflictele din coalitia de guvernare, disperarea PSD de a ramane la putere, luptele interne si targuielile pe functii nu au nicio legatura cu viata reala a romanilor.- Sa fie clar: Guvernul actual si-a schimbat componenta politica! In aceste conditii, Constitutia indica, fara echivoc, ce trebuie sa faca prim-ministrul.- Acest guvern nu mai are legitimitate in fata romanilor inca din 26 mai, cand cetatenii s-au exprimat prin vot ca sanctioneaza directia in care duce PSD Romania. Acum Guvernul nu mai are nici legitimitate politica si asta explica frica doamnei premier de a se prezenta in fata Legislativului.- Solutia nu este aceea de a prelungi criza prin tot felul de carpeli, precum desemnarea unor interimari, ci de a transa situatia cat mai curand in Parlament.- Prim-ministrul acuza ca, prin plecarea ministrilor ALDE, Guvernul este blocat, intrucat fostii ministri ALDE nu si-au delegat atributiile, fapt ce ar fi de natura sa conduca la imposibilitatea platirii salariilor personalului. I-auzi! Asta in conditiile in care am tinut eu demisiile aproape o saptamana, ca sa fie timp de rezolvare a situatiilor tehnice.- Fie dna Dancila nu a stiut ca era responsabilitatea sa, ceea ce denota incompetenta, fie a vrut sa profite de acest moment pentru a prelungi in mod artificial sa mearga in Parlament, fapt deosebit de grav, pentru ca pune in discutie loialitatea sa fata de cetatenii Romaniei.- E ridicol sa spui ca nu esti lasat sa guvernezi cand in 2 ani jumatate ai schimbat 3 premieri si 80 de ministri.- La cei 80 de ministri se adauga 35 de solicitari de remanieri sau ministri care numai stabilitate si normalitate nu putem sa spunem ca genereaza.- Si in aceste zile dna premier vrea sa schimbe 8 ministri. O treime din guvern.- Si de fiecare data schimarea a venit in urma unor reglari de conturi in PSD.- Avertizez PSD sa puna rapid capat acestei crize politice care se poate transforma intr-o criza cu efecte directe asupra cetatenilor.- Va multumesc!