Iohannis sesizeaza CCR pentru un conflict cu premierul: O acuza pe Dancila ca a incalcat Constitutia UPDATE

art. 107 din Constitutia Romaniei

Presedintele Romaniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar

- CCR a stabilit data deca termen de transmitere a punctelor de vedere de la Guvern si Presedintie, au declarat pentru Agerpres surse oficiale, in conditiile in care Viorica Dancila pleaca in vacanta in perioada 6 - 13 august."Rolul constitutional si specificul atributiilor prim-ministrului presupun ca acesta sa isi exercite atributiile permanent si neintrerupt oriunde s-ar afla, inclusiv in vacanta. Insa, ori de cate ori acesta ar aprecia ca se afla intr-o imposibilitate de a-si exercita atributiile, chiar si cu acest prilej, devin incidente prevederile constitutionale referitoare la interimatul functiei de prim-ministru.Prinintre cele doua autoritati, pentru motivele expuse in cele ce urmeaza.Procedand in acest mod,prevazut de art. 107 alin. (3) din Constitutie. Totodata, prin aceasta conduita, prim-ministrul a incalcat si prevederile art. 1 alin. (5) din Legea fundamentala in componenta sa referitoare la suprematia Constitutiei, precum si principiul colaborarii loiale, astfel cum a fost dezvoltat in jurisprudenta Curtii Constitutionale", se arata in comunicatul postat pe site-ul Administratiei Prezidentiale. ConformPrin urmare, premierul interimar isi preia atributiile doar in baza unui decret semnat de presedintele Romaniei. Asa s-a intamplat, de exemplu, si in 2015, cand vicepremierul Gabriel Oprea i-a tinut locul premierului Victor Ponta In schimb, Viorica Dancila si-a delegat atributiile pe perioada vacantei prin Decizia 247/2018 , publicata in Monitorul Oficial si intrata in vigoare de la data de 31 iulie, care prevede urmatoarele:Decizia este semnata de premierul Viorica Dancila si de secretarul general al Guvernului, Andreea Lambru.In 2015, Gabriel Oprea a preluat interimatul la Palatul Victoria prin Decretul 565/22 iunie 2015 , care prevedea ca "", iar Victor Ponta si-a reluat atributiile tot prin decret prezidential, semnat in data de 9 iulie de presedintele Iohannis. In sesizarea adresata astazi de presedintele Iohannis Curtii Constitutionale se subliniaza, printre altele:"In absenta unei definitii legale a sintagmei '' cuprinsa la articolul unic al Deciziei nr. 247/2018, nu se poate stabili daca prim-ministrul a avut in vedere ansamblul atributiile sale sau doar o parte a acestora, in aceasta ultima situatie neputandu-se stabili care dintre ele. Aceasta intrucat, dupa cum se poate constata din intelesul comun al termenului operativ, aceasta notiune nu se suprapune cu ideea de atributii partiale sau cu cea de atributii necesar a fi exercitate intr-o activitate curenta.In conditiile neclaritatii ce planeaza asupra atributiilor de prim-ministru cedate, conduita celui care le-a primit va fi la randul ei neclara, aspect ce afecteaza functionarea Guvernului in ansamblul lui. Astfel,investit de Parlament sau a prim-ministrului interimar desemnat prin decret al Presedintelui Romaniei".Un alt argument invocat de Klaus Iohannis se refera raspunderea politica si juridica a membrilor Guvernului."Mai mult, statutul constitutional al prim-ministrului de a conduce Guvernul si de a coordona activitatea membrilor acestuia ii confera o autoritate de necontestat in interiorul Guvernului, legiuitorul stabilind ca(art. 27 din Legea 90/2001) . Aceasta prerogativa are consecinte in planul raspunderii politice si juridice a membrilor Guvernului.Decizia prim-ministrului de a renunta temporar la exercitarea atributiilor de conducere a Guvernului, fie ele si operative - notiune incerta sub aspect juridic -, in ceea ce priveste functionarea Guvernului si legalitatea actelor sau masurilor promovate.Totodata, conduita prim-ministrului generatoare de conflict juridic de natura constitutionala afecteaza si raporturile Guvernului cu celelalte autoritati sau institutii publice confruntate cu necesitatea punerii in executare a masurilor si actelor adoptate de Guvern, din perspectiva valabilitatii acestora", se arata in document.La final, presedintele Iohannis cere Curtii Constitutionale sa constate existenta unui conflict juridic de natura constitutionala dintre prim-ministrul Romaniei si presedintele Romaniei si sa stabileasca in continuare "".