Iohannis: BNR nu poate fi acaparata politic de PSD. Am dorit sa mediez intre ei. Dancila nu a inteles acest lucru

Presedintele trebuia sa aiba astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si sa discute despre conflictul dintre Guvern si BNR , insa premierul a refuzat sa mearga la Palatul Cotroceni pentru discutii.Astfel, presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca acest conflict "il ingrijoreaza", pentru ca "BNR nu poate fi acaparat politic de PSD"."Ar fi trebuit sa am o intalnire la ora 11:00 cu doamna Dancila . Acea intalnire nu s-a mai tinut (...) Intalnirea urma sa aiba ca tema centrala conflictul intre Guvern si PSD pe de o parte, si BNR pe cealalta parte. Asupra acestor chestiuni m-am mai exprimat si vreau doar sa repet doua lucruri", a spus Iohannis.Presedintele a aratat ca rolul BNR este "clar determinat", iar calitatea sa principala este independenta fata de vointa politica, fiind evident ca PSD chestioneaza aceasta independenta:"Rolul BNR este unul foarte clar determinat si calitatea principala este independenta ei fata de vointa politica, fata de Guvern si fata de alte autoritati ale statului.".El a mai afirmat ca acest aspect reiese din declaratiile unor personaje din conducerea PSD, facand aluzie la afirmatiile presedintelui partidului, Liviu Dragnea, care a zis de mai multe ori ca BNR este de vina pentru cresterea inflatiei."Acest lucru s-a putut vedea din declaratiile unor personaje din conducerea PSD-ului.. BNR trebuie sa ramana independenta pentru a putea pune in practica o politica independenta in interesul Romaniei. Este de dorit ca politicile BNR si ale Guvernului sa fie intr-o masura rezonabila corelate, asta inseamna discutate.", a evidentiat Iohannis.In aceeasi declaratie, Klaus Iohannis a cerut public demisia premierului Viorica Dancila