O consiliera a Vioricai Dancila il compara pe Klaus Iohannis cu Adolf Hitler

Ea a postat luni pe Facebook doua fotografii in care seful statului apare alaturi de o fetita si alte doua fotografii cu Hitler si o fetita, sugerand ca intre cei doi exista o asemanare, informeaza Adevarul . Dana Varga a sters ulterior postarea, dar fotografiile mai circula pe reteaua de socializare.Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" a criticat gestul facut de consilierul Vioricai Dancila, numindu-l un gest "politicianist"."Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" dezaproba gestul unei persoane publice cu functie de demnitar, care incearca in scop politicianist sa acrediteze asemanari intre presedintele Iohannis si dictatorul nazist", a scris pe Facebook Institutul Elie Wiesel Dana Rozalia Varga este fiica lui Rudolf Varga, un rrom din Gilau autointitulat "Bulibasa Tiganilor", care a murit la inceputul acestui an . A terminat facultatea la 40 de ani, cu licenta in stiinte politice. In acelasi an, a absolvit si cursurile de politica externa si diplomatie ale Institutului Diplomatic Roman.N-a ratat nici diploma de la Colegiul National de Aparare si are chiar si patalama de la "Academia de Coaching Loredana Latis", fiind abilitata sa ii indrume pe calea dezvoltarii personale pe "politicieni, bloggeri, scriitori si alte persoane publice", dupa cum a scris in CV Daca inceputul carierei politice a fost in partide si organizatii de rromi, ea a devenit o apropiata a lui Calin Popescu Tariceanu, fiind si vicepresedintele femeilor PNL din Cluj la un moment dat. Apoi i-a fost chiar secretar personal la Guvern lui Tariceanu, in perioada in care acesta a fost premier.A consiliat-o la cabinetul de europarlamentar din tara si pe Norica Nicolai, dar pentru scurt timp, pentru ca avea sa se intoarca in Guvern pe post de consilier in MAI (2012-2013) si mai apoi la Ministerul Dezvoltarii si Turismului (2013).Pentru o alta scurta perioada revine la cabinetul Noricai Nicolai, pentru ca, apoi, premierul Victor Ponta sa o aduca iar in Guvern pe functia de la consilier de stat pentru problematica rroma. Vremea tehnocratilor a echivalat, probabil, cu un an sabatic pentru Varga, ea netrecandu-si nimic in CV pana in 2017 cand Mihai Tudose a adus-o la Palatul Victoria pe aceeasi functie si acolo o gasim si astazi.Foarte activa la evenimentele partidului, Varga a fost in prima linie in iarna anului trecut, la protestul cu portocale de la Palatul Cotroceni, dar si la mitingul PSD din 9 iunie impotriva "statului paralel" . A imortalizat emotia momentului cu o multime de fotografii pe care le-a postat pe pagina sa de Facebook.Dana Varga nu este insa singurul social democrat care il compara pe Iohannis cu Hitler.Anul trecut, Darius Valcov, pe atunci consilierul premierului, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, a postat pe pagina sa de Facebook un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj aparea si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler Mai multe publicatii internationale, inclusiv din Germania, au scris apoi despre atacul consilierului de stat Darius Valcov la adresa presedintelui Klaus Iohannis , dar si a Forumului Democrat al Germanilor din Romania.